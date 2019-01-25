بالصور.. الإمارات تحقق فوزاً تاريخياً على أستراليا وتصعد إلى نصف نهائي كأس آسيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حقق الإمارات فوزاً تاريخياً على منتخب أستراليا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2019 بعد أن فاز بهدف دون مقابل أحرزه علي مبخوت في الدقيقة 68 من عمر المباراة ليضرب الأبيض موعداً مع منتخب قطر في الدور نصف النهائي من البطولة يوم الثلاثاء القادم، ويضمن الأبيض الإماراتي موقعه بين الأربعة الكبار للمرة الثانية على التوالي بعدما كان قد أحرز المركز الثالث في بطولة عام 2015 في استراليا.

وضرب المنتخب الإماراتي أكثر نجاح بعدما حصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، وثأر من منتخب أستراليا، وفك العقدة الأسترالية التي عاناها المنتخب في الفترة الماضية، ونيل شرف إقصاء حامل لقب البطولة من المنافسة، وظهر بصورة مشرّفة ترضي الجماهير الإماراتية، بعدما ظهر الأبيض بأداء غير مقنع في مبارياته السابقة، فضلاً عن أن المنتخب كتب تاريخ جديد، لأن تخطيه عقبة أستراليا سيقربه كثيراً من تحقيق حلمه التاريخي بالفوز باللقب الآسيوي