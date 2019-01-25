«الشارقة الرياضية» ستوزّع 15 ألف علم على جمهور الأبيض

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ممثلة في قناة الشارقة الرياضية، تقديم 15 ألف علم للجماهير التي ستحضر لمساندة المنتخب في لقاء أستراليا اليوم، مؤكدة في بيان صحافي أن ذلك «من أجل أن يرفرف علم الدولة عالياً بأيادي محبيه في المحفل القاري الكبير». وأضافت «المبادرة نوعية، ودعماً للحضور الجماهيري في المباراة المصيرية لمنتخبنا الوطني».

وأكد مدير قناة الشارقة الرياضية، راشد العوبد، أن «كل وسائل الإعلام الإماراتية عملت خلال الفترة الماضية على حشد الجماهير للموقعة المصيرية، وكان لابد أن يكون لنا دور في هذه التعبئة».

وتابع: «لاشك أن منتخبنا في البطولة بحاجة إلى مساندة ودعم، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة من عمر المسابقة، ولطالما كانت جماهير الأبيض تقف معه وتسانده بكل قوة، وآن الأوان لأن نثبت ليس لدول القارة وإنما لكل العالم أن دولتنا الحبيبة على قلب واحد وتتوحد خلف علم واحد، لذلك أطلقنا مبادرة نوعية لمؤسسة إعلامية تتمثل في توزيع 15 ألف علم على الجماهير التي ستحضر موقعة الجمعة، لترسم المدرجات لوحة عنوانها «في حب الإمارات».