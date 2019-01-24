كيونغ: عودتي إلى استاد راشد أعادت ذكريات هدفي في الهلال السعودي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعرب لاعب منتخب كوريا الجنوبية، كوون كيونغ، عن سعادته بالعودة إلى استاد راشد في نادي شباب الأهلي، مؤكداً أنه لا يمكن أن ينسى الفترة التي لعب فيها في صفوف الفريق بمسماه القديم الأهلي، من 2015 إلى 2017، بينما أشار إلى أن عودته للمرة الأولى إلى استاد راشد، أعادت ذكريات هدفه التاريخي في مرمى الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2015.

وقال كيونغ لـ«الإمارات اليوم» إن خوض منتخب كوريا الجنوبية مباراة البحرين على استاد راشد، جعلته يشعر بالسعادة، لأن هذا الملعب، يعد بالنسبة له، من أهم الذكريات الجميلة له، مضيفاً: «بالتأكيد لا يمكن أن أنسى الفترة التي لعبت فيها مع النادي الأهلي، وبالتحديد اللحظة التي جعلت الجمهور يعتبرني لاعباً مهماً، عندما أحرزت هدف الفوز في مرمى الهلال السعودي، في الوقت القاتل، لأسهم في تأهل الأهلي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا».

وأوضح لاعب تيانغين الصيني، أنه يتواصل مع العديد من اللاعبين في شباب الأهلي، مثل سالمين خميس وماجد حسن، وقال: «أتواصل دوماً مع اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتربطني بهم علاقة قوية جداً، بينما كنت سعيداً للغاية بأن ألعب تحت قيادة الإيطالي فابيو كانافارو، وأن يأتي مدربي السابق، الروماني أولاريو كوزمين إلى الدوري الصيني». وعن إمكانية عودته للعب في دوري الخليج العربي، وتلقيه عروضاً للرحيل من الدوري الصيني، قال: «تلقيت عروضاً للعودة للعب في دوري الخليج العربي، ولكنها لم تكن رسمية، ولم يتم التواصل مع نادي تيانغين، وبالتأكيد أنا سأكون سعيداً جداً إذا عدت مرة أخرى إلى هنا، ولكنني حالياً مستمر في الدوري الصيني».

وحول تأهل كوريا الجنوبية إلى دور الثمانية، وحظوظ الفريق في المنافسة على لقب كأس آسيا، قال: «نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، وبعدما حققنا العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث لدور المجموعات، البعض توقع أن نتأهل بسهولة إلى ربع النهائي، ولكن كما توقعنا منتخب البحرين قدم مباراة قوية، والفوز حققناه بصعوبة بالغة بعد الوصول إلى الشوطين الإضافيين، والأمر نفسه ينطبق على مباراتنا في دور الثمانية، يجب أن نقدم كل ما لدينا، حتى نواصل طريقنا في البطولة».

وعلق على حظوظ منتخب الإمارات في المنافسة على اللقب، وقال: «يظل منتخب الإمارات من أبرز المرشحين للمنافسة على كأس آسيا، خصوصاً أن البطولة تقام على أرضه ووسط جمهوره، كما أن الأبيض يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأتمنّى أن تلعب كوريا الجنوبية مع الإمارات في نهائي البطولة، ولكن وفقاً للقرعة، قد يلتقي المنتخبان في نصف النهائي».

وأشاد كوون كيونغ بتنظيم الإمارات لبطولة كأس آسيا، وقال: «لم يكن لدي أدنى شك في أن التنظيم سيخرج بالصورة التي شاهدناها، إذ إن الإمارات بارعة في تنظيم الأحداث الكبيرة، والدولة بشكل عام، مقصد رائع لاستضافة أي حدث عالمي، ووجهة سياحية جيدة، لأي شخص يرغب في الاستمتاع بالأجواء هنا، وحضور حدث كبير مثل بطولة كأس آسيا».

أرقام من مباراة البحرين وكوريا الجنوبية

- كوريا الجنوبية تأهلت إلى دور الثمانية للمرة السابعة على التوالي.

- البحرين خسرت مباراتها الرابعة في الأدوار الإقصائية.

- كوريا الجنوبية حققت الفوز في آخر مباراتين على البحرين.

- 4 من مباريات دور الـ16 امتدت إلى الأشواط الإضافية.

- كوريا الجنوبية أحرزت الهدف الافتتاحي في 15 مباراة من آخر 16 مباراة خاضتها في البطولة.

- هدف محمد الرميحي هو الهدف الثاني الذي يدخل مرمى كوريا الجنوبية في الوقت الأصلي في آخر 10 مباريات لـ«محاربي التايغوك» في كأس آسيا.

- هدف كيم جين سو هو ثالث هدف تحرزه كوريا الجنوبية بالرأس كأكثر المنتخبات في نسخة 2019.