عروسان كوريان يقطعان شهر العسل لمتابعة كأس آسيا في الإمارات

المصدر: أحمد طارق - دبي

قطع مشجعان شهر العسل كانا يقضيانه في ماليزيا، للحضور إلى دبي، وتشجيع منتخب بلادهما كوريا الجنوبية، ودعمه في بطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من الشهر المقبل، وشجعا، أمس، منتخب بلادهما أمام البحرين، في الدور الـ16 من كأس آسيا، في استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي.

وأكد العروسان وو جي ولي غون أنهما لم يخططا للحضور إلى الإمارات لمتابعة مباريات كأس آسيا، مشيران إلى أنهما قررا الذهاب لقضاء شهر العسل في ماليزيا، بعد زواجهما الشهر الماضي في كوريا.

وقال وو جي، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه سافر خلف منتخب كوريا الجنوبية إلى روسيا، لحضور مباريات كأس العالم 2018»، موضحاً أنه «في ذلك الوقت كان أعزباً، ولم يكن هناك صعوبة في اتخاذ مثل هذا القرار».

وأضاف: «عندما اتفقنا على الزواج لم أكن أعلم ماذا سأفعل حتى أتابع منتخب كوريا الجنوبية، خصوصاً أننا كنا قد قمنا بحجز الفنادق وتذاكر الطيران للسفر إلى ماليزيا لقضاء شهر العسل هناك، ولكن بعد ذلك طرحت فكرة على زوجتي بأن نقطع هذه الإجازة واستكمالها في الإمارات، والاستفادة من إقامة كأس آسيا هناك، ومشاهدة أجواء استثنائية للمرة الأولى، وتشجيع (محاربي التايجوك)، إلى جانب الاستمتاع بزيارة دولة الإمارات للمرة الأولى».

وأشار وو جي إلى أنه يعيش في بريطانيا، ومن مشجعي مانشستر يونايتد، لكنه في الوقت نفسه بات يتابع فريق توتنهام بسبب لعب هيونغ مين سون في صفوفه، أما بالنسبة إلى رأيه في الأجواء الخاصة ببطولة آسيا، قال: «صراحة التنظيم رائع، ولم يكن بالنسبة لي مفاجأة أن أجد هذه الحفاوة، خصوصاً أن الفندق الذي نقيم فيه نظم لنا برنامجاً خاصاً بمناسبة الزواج».

وتحدث عن أبرز المعالم السياحية التي قام بزيارتها في الإمارات، قال: «كان أمراً ممتعاً أن يخوض منتخب كوريا الجنوبية مباريات في أكثر من ملعب مختلف، إذ زرت ملاعب آل مكتوم في دبي، واستاد هزاع بن زايد في العين، واستاد آل نهيان في أبوظبي، ما أسهم في أن أزور أكثر من مكان سياحي في الدولة، كان أبرزهم بالتأكيد برج خليفة في دبي، ومسجد الشيخ زايد في أبوظبي، إضافة إلى المراكز التجارية الرائعة جداً للتسوّق».

وعن توقعاته للمنتخبات المنافسة على اللقب، قال: «أرى أن المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم تعدّ الأكثر جاهزية وحظوظاً للمنافسة على اللقب، خصوصاً كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان، بعد خروج منتخب السعودية من دور الـ16».

وختم حديثه بقوله: «إذا غادرت كوريا الجنوبية البطولة، سأكمل إجازتي، ولكن لا أتوقع أن أشاهد المباريات، خصوصاً أنني أتمنى فوز (محاربي التايجوك) باللقب الذي حققناه مرتين، وكانت آخر مرة منذ 49 عاماً».