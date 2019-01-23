10 إيجابيات للمنتخب أمام قيرغيزستان.. لماذا تلومون زاكيروني

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

مضى المنتخب الوطني في مشواره ببطولة كأس آسيا بنجاح، متغلباً على المشكلات والمصاعب التي واجهته منذ انطلاق الحدث الذي تستضيفه الدولة حتى الأول من فبراير المقبل.

وتمكن الأبيض من تخطي دور الـ16 بصعوبة، ليضرب موعداً مع أستراليا في ربع النهائي، وهي المواجهة التي ستتكرر للنسخة الثانية على التوالي، ونجح الأبيض في الخروج بمحصلة إيجابية من لقاء قيرغيزستان، أعطت الأمل للجمهور لمواصلة مسيرة اللقب، على الرغم من الانتقادات الدائمة والمتكررة التي يتعرض لها المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، الذي عكس على أرض الواقع أنه يسير بخطوات ناجحة لتحقيق أهدافه في البطولة.

للاطلاع على أبرز الإيجابيات التي خرج بها المنتخب من مباراة قيرغيزستان، يرجى الضغط على هذا الرابط.