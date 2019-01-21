السويسرية جانيكا تفوز بكأس طيران الإمارات لقفز الحواجز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّجت الفارسة السويسرية جانيكا سبرونغر وجوادها «بكاردي في دي ال» بكأس جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى، وهي الجائزة الأفضل في بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، التي نظمها نادي دبي للفروسية واستضافها ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وجرت فعاليات منافساتها الست خلال الفترة من 16 وحتى 19 الجاري، وشهد منافسات الختام عدداً من ممثلي اندية الفروسية في الدولة والجهات الراعية للبطولة، وجموعاً غفيرة من جمهور رياضة القفز الذين تفاعلوا بإيجابية مع الاستعراضات التي قدمها نخبة الفرسان المشاركين في البطولة من 30 دولة حول العالم.

وفي ختام مراسم تتويج الفائزين أهدى مدير نادي دبي للفروسية، رئيس البطولة محمد عيسى العضب، دروعاً تذكارية إلى الجهات التي لعبت دوراً إيجابياً خلال أيام فعالياتها، ما أسهم في إنجاح البطولة.