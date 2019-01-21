نجوم المنتخب يتصدرون بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتلى نجوم المنتخب الوطني لرياضة كايت سيرف منصة التتويج، في اليوم الثاني والختامي من منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شاطئ جميرا.

وحقق البطل محمد عبيد المنصوري، ثنائية بإحرازه المركز الأول في مسابقتين مختلفتين خصصتا لفئة المواطنين، بعدما فاز بالمركز الأول لمنافسات (فري ستايل) ليضيف لقباً جديداً بعد فوزه بالمركز الأول لمنافسات (توين تيب) في اليوم الأول.

كما صعد إلى منصة التتويج في اليوم الختامي، البطل سالم راشد بن جرش السويدي، محققاً المركز الثاني في فئة (فري ستايل-مواطنين) بينما نال البطل راشد أحمد الفلاسي المركز الثالث.

واستمتع الجمهور في الشاطئ بعروض رائعة في اليوم الختامي مع فئات (فري ستايل)، حيث حصل على صدارة السيدات المتسابقة سارا، بينما فاز بالمركز الأول للناشئين فريدريك، ونال صدارة الرجال المصنف العالمي الكسندريوف شافدار.

وقام نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية علي ناصر بالحبالة، يرافقه مدير إدارة السباقات هزيم محمد القمزي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.