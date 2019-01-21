زاكيروني: سنهاجم بـ 6 لاعبين

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، الإيطالي ألبرتو زاكيروني، أنه ليس مدرباً متحفظاً في أسلوبه الذي ينتهجه مع منتخب الإمارات منذ أن تولى مسؤولية تدريبه، لكن المنتخبات الكبيرة التي تتنافس على إحراز لقب بطولة كأس الأمم الآسيوية لابد أن تلعب بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، ولا يمكن أن تعتمد على أسلوب لعب واحد في مبارياتها.

ويلتقي الأبيض في التاسعة مساء اليوم، على استاد مدينة زايد الرياضية، مع نظيره القيرغيزستاني في دور الـ16 لكأس أمم آسيا.

وقال زاكيروني في مؤتمر صحافي، أمس: «كل المنتخبات الكبيرة التي تلعب في هذا المستوى والبطولات الكبرى مثل كأس آسيا، تلعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، وأنا لست متحفظاً كما يردد الكثيرون، ولابد أن نلاحظ أننا في مباريات الدور الأول كنا نهاجم منافسينا بنحو ستة لاعبين، وأحياناً بسبعة، مع أفضلية في الاستحواذ على الكرة». وأضاف «لدينا العديد من اللاعبين المتميزين، سواء في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطيين، حيث يصنع البدلاء الفارق في المباريات، مثلما كان واضحاً في مبارياتنا الماضية، ونحن نقدم أداءً جيداً، رغم التحفظ الدفاعي الذي سيطر على أداء معظم الفرق التي واجهناها في الدور الأول، والشيء الوحيد الذي تفوق منافسونا فيه علينا هو الهجمات المرتدة، ولكنهم جميعاً اعتمدوا على الدفاع والتحفظ مع الاعتماد على المرتدات، والدليل على هذا كان واضحاً في المباراة أمام تايلاند».

وأشار زاكيروني إلى أن اللاعبين لديهم تركيز عال، ولديهم الرغبة في تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، وقال «أعتقد أنهم وصلوا إلى مرحلة مهمة من الانسجام، وهو شيء إيجابي، ومباراة اليوم مختلفة تماماً عن المباريات السابقة، وكل مباراة لها طبيعتها الخاصة، ونحن درسنا المنتخب المنافس جيداً، ونعرف نقاط القوة والضعف في أدائه، ومن المؤكد أننا سنجري بعض التغييرات على النواحي الفنية والخططية طبقاً لطبيعة المباراة، ولدينا الرغبة والإصرار على مواصلة المشوار في البطولة، والتغلب على منتخب قيرغيزستان الذي نحترمه كثيراً، خصوصاً بعد أن تطور بشكل جيد في السنوات الأخيرة». وأوضح زاكيروني أن منتخب قيرغيزستان يغلب عليه الطابع الروسي، ويمتلك العديد من اللاعبين المتميزين، والفريق تطور بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. وأضاف «استعدنا عدداً من اللاعبين الذين عانوا الإصابة في الفترة الماضية، بمن فيهم اللاعب سيف راشد، الذي تدرب في آخر يومين مع الفريق».

كريستين: نجهز لمفاجأة أمام الإمارات

قال المدير الفني لمنتخب قيزغيزستان، ألكسندر كريستينن، إن فريقه يجهز لمفاجأة لنظيره الإماراتي عندما يلتقيان اليوم، مشيراً إلى أن فريقه لا يلعب تحت ضغط نفسي وعصبي، وليس مطالباً بشيء، بعكس منتخب الإمارات، الذي سيعاني الضغوط الجماهيرية في المباراة، وهو المطالب أكثر بتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أمس: «الآن تبدأ مباريات مهمة بالنسبة لنا، وكل خطأ قد يكون حاسماً، ونسعى لتقديم مباراة جيدة، وفريقنا يتطلع دائماً للفوز واللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، ونحن حققنا خطوة مهمة بالتأهل للدور الثاني، والآن نواجه اختباراً جديداً وخطوة مهمة جديدة، وكل الفرق في البطولة تسعى لتقديم أداء جيد».

وعن تصريحات المدرب زاكيروني بأن منافسيه يلعبون بتكتل دفاعي، قال: «هذه أمور خططية خاصة بالمنتخب الإماراتي، ونحن نسعى للتوازن بين الدفاع والهجوم، لأننا لا نستطيع الفوز بلا هجوم».