زهير بخيت: منتخبنا مطالب بالتخلي عن «التحفظ» الدفاعي

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

أكد نجم المنتخب الوطني السابق سفير كأس آسيا (الإمارات 2019)، زهير بخيت، أن الأبيض مطالب بالتخلي عن الأسلوب الدفاعي «المتحفظ»، الذي يحدّ من قدرات اللاعبين الهجومية في مباراته أمام منتخب قيرغيزستان غداً، في دور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا، حتى يتمكن من تقديم الأداء المعروف عنه، الذي يؤهله لتحقيق الفوز وإرضاء الجماهير وطمأنة الجميع على قدرته على المنافسة في اللقب القاري، معرباً عن ثقته الكاملة بقدرة اللاعبين على تقديم أداء أفضل من مبارياته السابقة أمام قيرغيزستان.

وقال زهير، في تصريحات صحافية، إن «الجيل الحالي من لاعبي منتخبنا يملك إمكانات كبيرة، وقادر على مجاراة أقوى المنتخبات في البطولة، وقدم أداء مقبولاً في الدور الأول من البطولة، لكنه يدرك جيداً صعوبة الأدوار المقبلة، في ظل اختلاف مستويات المنتخبات المنافسة في الأدوار الإقصائية، وما يطمئننا إلى حد كبير أن الفريق يتعامل مع البطولة خطوة بخطوة».

وأضاف «تجب مساندة اللاعبين معنوياً بشكل أكبر، حتى يمكنهم تحقيق طموحات الجميع».

وعن تقييمه لمنافسات دور المجموعات، ومن يرشحه للفوز باللقب القاري، قال زهير بخيت «أعتقد أن زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقا أثرت إلى حد ما في المستوى الفني للبطولة، وشاهدنا أن المستوى الفني في الدور الأول لم يرتق لما هو متوقع، بسبب النظام الجديد بتأهل أفضل أربعة ثوالث، بعكس النسخ السابقة التي كان مستواها الفني أقوى منذ الدور الأول، وأعتقد أن البطولة الحقيقية ستبدأ من دور الـ16، خصوصاً أن الأدوار الإقصائية تضم أقوى منتخبات القارة».