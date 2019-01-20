لاعبو الأبيض يتسابقون لحجز مكان في لقاء قيرغيزستان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب قيرغيزستان، في التاسعة من مساء يوم غدٍ باستاد مدينة زايد الرياضية، في مباراة دور الـ16 لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، التي يتأهل الفائز فيها لدور الثمانية.

ويواصل الأبيض تحضيراته بتدريبات يومية، من خلال معسكره بالعاصمة أبوظبي، حيث أدى مراناً، مساء أمس، بملاعب جامعة نيويورك، قبل أن يختتم تحضيراته اليوم على ملعب المباراة.

وركز الجهاز الفني، خلال التدريبات السابقة، على وضع خطة فنية تمكن المنتخب من تحقيق الفوز، باعتباره الطريق الوحيد لخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي للبطولة، وشدد زاكيروني على ضرورة تنفيذ التعليمات بدقة، وطالب كل لاعب بالالتزام التام بواجبه، محذراً من تكرار الأخطاء.

وشهدت التحضيرات جدية والتزاماً واضحين من قبل اللاعبين، الذين أدوا التدريبات بروح معنوية عالية، وحماس كبير بدا واضحاً من خلال تسابقهم لتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، ونيل ثقته للحصول على مقعد أساسي في تشكيلة المباراة.

من جهة أخرى، سيعقد المدرب زاكيروني المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، ظهر اليوم، بقاعة المؤتمرات الصحافية باستاد مدينة زايد الرياضية، وسيتحدث المدير الفني للأبيض، بصحبة لاعب الوسط ماجد حسن، عن رؤيته للمباراة، كما سيجيب عن أسئلة وسائل الإعلام، ويسبق المؤتمر الصحافي الاجتماع الفني للمباراة، الذي سيكون بحضور الحكام ومراقب المباراة وممثلين من المنتخبين.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد عبدالله هزام الظاهري، أهمية المساندة الجماهيرية للأبيض في مباراة دور الـ16 أمام قيرغيزستان، ذاكراً أن دور الجمهور أساسي في هذه المواجهة الصعبة، مؤكداً ثقته الكاملة بأن أبناء الإمارات سيتدافعون إلى استاد مدينة زايد الرياضية منذ وقت مبكر، للوقوف خلف المنتخب، وتشجيع لاعبيه.

ووصف الأمين العام لاتحاد الكرة المباراة بالمفصلية، مشيراً إلى أن المواجهة لا تحتمل القسمة على اثنين، وأن الفوز هو الطريق الوحيد للعبور إلى المرحلة المقبلة، ما يتطلب تكاتف جهود الجميع، والوقوف صفاً واحداً خلف الأبيض، حتى يتمكن من عبور منافسه، والحصول على بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وقدم بن هزام شكره للجمهور على وقفته القوية خلف المنتخب في المرحلة السابقة، مبيناً أن الالتفاف الجماهيري، والدعم الكبير من قبل محبي الأبيض، كان أثرهما واضحاً في اعتلاء المنتخب صدارة المجموعة الأولى، متمنياً أن يستمر هذا التلاحم الجماهيري اللافت في المباراة المقبلة، ويكون من أسباب التفوق على منتخب قيرغيزستان.

وقال: «الأبيض يحتاج لنا جميعاً في المباراة المقبلة، التي تمثل أهمية كبيرة في مشواره في هذه البطولة، لدينا الأفضلية ونحن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، ووجود أبناء الإمارات في المدرجات وتشجيعهم المتواصل سيمنحان اللاعبين مزيداً من الثقة، ويعززان دوافعهم لتقديم كل ما يملكون، من أجل تحقيق الفوز والعبور إلى المرحلة المقبلة من البطولة».

علي سالمين: مباراة مصيرية

وصف علي سالمين المواجهة أمام قرغيزستان في دور الـ16 بالمصيرية، مبيناً أن منتخبنا أمامه خيار وحيد، للعبور إلى المرحلة المقبلة، يتمثل في الفوز على منافسه، للحصول على البطاقة المؤهلة لدور الثمانية، وتمنى اللاعب أن ينجح مع زملائه في تحقيق الهدف المنشود بالانتصار على المنافس، حتى يبقى الأمل قائماً في الوصول إلى منصة التتويج.

وتحدث سالمين عن الأجواء داخل معسكر الأبيض، ذاكراً أنها محفزة للغاية، وتبشر بتحقيق نتيجة تسعد الأسرة الرياضية في المواجهة المقبلة، منوهاً بارتفاع الروح المعنوية لدى اللاعبين، الذين يحرصون على تقديم كل ما يملكون، من أجل ضمان بطاقة التأهل، مضيفاً أنهم لن يدخروا أي جهد، في سبيل تحقيق الهدف المرسوم

ووجه اللاعب رسالة مهمة إلى الجماهير، مطالباً إياها بمواصلة دعمها للمنتخب، كما فعلت في المرحلة الأولى من البطولة، مشيراً إلى أن مباراة قرغيزستان تعتبر محطة مهمة، يحتاج فيها الأبيض بشدة للمساندة الجماهيرية، خصوصاً أن المنتخب يتفوق على منافسه بأفضلية الأرض والجمهور، والتي يجب أن يكون لها تأثير واضح.وقال: «عازمون على القتال بقوة وشراسة طوال زمن المباراة، لن نتهاون في أداء واجبنا، وسنسخر كل خبراتنا وقدراتنا من أجل رفع اسم دولة الإمارات في هذه البطولة، طموحنا لا سقف له، وتطلعاتنا بلا حدود، حلمنا الأكبر هو التتويج باللقب، سنكون في انتظاركم، ونحن على ثقة من دعمكم ومساندتكم».