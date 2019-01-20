«بطل الخليج» في اختبار صعب بكأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

يخوض المنتخب العُماني بطل النسخة الأخيرة لكأس الخليج مواجهة صعبة أمام منتخب إيران، عند التاسعة من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن مباريات دور الـ16، وعلى الرغم من صعوبة المهمة فإن بطل الخليج يتطلع الى إحداث مفاجأة كبيرة والفوز على منتخب إيران الذي يرغب من جانبه في التفوق على منتخب عمان وخطف بطاقة العبور الى الدور ربع النهائي من البطولة.

وتتسم لقاءات منتخبي عمان وإيران دائماً بالقوة والندية، وتعد هذه المشاركة الرابعة لعمان منذ عام 2004، فيما يملك المنتخب الإيراني خبرة كبيرة في هذه البطولة وتعد هذه المشاركة رقم 15 له منذ عام 68 وفاز باللقب ثلاث مرات في 68 و72 و76.

وأكمل منتخب عمان الذي حصد بطاقة التأهل الى هذا الدور كأفضل منتخب ثالث في المجموعة السادسة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات المجموعة السادسة، التي ضمت إلى جانبهما منتخبي اليابان وأوزباكستان اللذين صعدا مباشرة الى الدور الثاني من البطولة.

ويعوّل منتخب عمان على أوراقه الرابحة ممثلة في قائد المنتخب أحمد مبارك الذي سجل الهدف الأول في مرمى تركمانستان، واللاعبين محسن الغساني ومحمد المسلمي صاحبي الهدفين الثاني والثالث في شباك تركمانستان.

وقد يحصل المنتخب العماني على دعم إضافي بعودة لاعب الوسط محسن الخالدي إلى تشكيلة الفريق، حيث شارك اللاعب في المباراة الأولى للفريق بالبطولة، ولكنه غاب عن المباراتين التاليتين بسبب الإصابة.

في المقابل، فإن المنتخب الإيراني يعد من المنتخبات القوية وأحد المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب البطولة، ويدخل هذه المباراة بروح معنوية عالية بعدما تصدر مجموعته برصيد سبع نقاط.

ووصل المنتخب الإيراني لدور الـ16 بعدما حقق نتائج إيجابية، إذ فاز في أول مباراتين أمام اليمن 5-صفر وأمام فيتنام 2-صفر، فيما تعادل في مباراة واحدة أمام العراق.

ورغم تاريخه في البطولة، لم يحقق المنتخب الإيراني أي فوز في الأدوار الإقصائية لكأس آسيا في آخر ثلاث نسخ، حيث خرج من الدور الثاني (دور الثمانية) في نسخ 2007 و2011 و2015.

قال المدير الفني للمنتخب العُماني الهولندي بيم فيربيك، إن تصنيف الفيفا للمنتخبات الآسيوية لا يهمه كثيراً عندما يواجه فريقه منتخب إيران اليوم في دور الـ16، مشيراً إلى أن تفوق المنافس في هذا الجانب لا يهمه كثيراً وما يهمه هو قدرة منتخب عمان على التأهل للدور ربع النهائي.

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