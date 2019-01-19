أحمد بن حمدان: دبي من أفضل الوجهات العالمية للرياضات البحريّة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تختتم، اليوم، في شاطئ جميرا بدبي فعاليات بطولة دبي المفتوحة لـ«الكايت سيرف» (الجولة الأولى)، التي انطلقت أمس، بتنظيم وإشراف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبمشاركة أكثر من 60 متسابقاً، يمثلون 20 دولة.

وتابع فعاليات اليوم الأول، وحضر منافسات الفترة الصباحية الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة التجديف والتزحلق على الماء، وأيضاً علي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي البحري، وهزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات، وجمهور غفير من محبي الرياضات البحرية.

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على توجيه الشكر الجزيل إلى نادي دبي، لاستضافة الحدث للمرة الثانية على التوالي، وزيادة جولات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، وقال إن «دبي تعد واحدة من أفضل الوجهات العالمية للرياضات البحرية، بمختلف أنواعها»، مشيداً بالتنظيم الاحترافي والمتميز لنادي دبي، وبالمتابعة الكبيرة والحثيثة من قبل مجلس إدارة النادي، وقال إن ذلك انعكس في إخراج الحدث بثوب جميل منذ اليوم الأول، مؤكداً رضا المشاركين، خصوصاً المصنفين العالميين، الذين قدموا لخوض تحدي المنافسات.

وأعرب رئيس لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء عن سعادتهم في استمرار التعاون مع النادي، خصوصاً أن اللجنة تسعى، ومن خلال أهدافها الاستراتيجية، إلى نشر الرياضة وتوفير أفضل الفرص لممارسة هذه الرياضة في أجواء تنافس متميزة، مبيناً أن وجود نادي دبي في خارطة أنشطة لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، يدعم تلك التوجهات.

وقال من جانبه علي ناصر بالحبالة، في تصريحات صحافية، إن «المشاركة والحضور الكبير من قبل عشاق هذه الرياضة، يعكسان الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة، الأمر الذي يدلل على الجهود الكبيرة والجبارة التي تبذلها لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الذي يولي اهتماماً كبيراً لأنشطة كايت سيرف، وأيضاً تطوير قدرات أبطالنا وأعضاء نجوم منتخبنا الوطني».

وتلقى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان درعاً تذكارية، من مجلس إدارة نادي دبي، سلمه له علي ناصر بالحبالة، وذلك تقديراً لدوره المتميز ودعمه الكبير لفعاليات بطولة دبي.

وشهدت البطولة، في يومها الأول، مشاركة أربعة متسابقين، يمثلون نخبة المصنفين من فرنسا وبولندا وسفراء فريق (إيناتا) العالمي، فضلاً عن مشاركة نجوم منتخبنا. ويتنافس المشاركون والمشاركات، اليوم، في ألقاب فئات مختلفة، في سباقات هايدروفويل والمهارات المفتوحة (فري ستايل)، إضافة إلى منافسات (توين تيب)، وتشمل فئات الرجال والسيدات والناشئين.

- يتنافس المشاركون

في ختام

المنافسات، اليوم،

في ألقاب فئات

«هايدروفويل»

و«فري ستايل»

و«توين تيب».