لا للأخطاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شدد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، خلال لقاءاته الجماعية والفردية مع لاعبي الأبيض، على أهمية التركيز في مواجهة قيرغزستان الإثنين المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية، بدور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا، وطالبهم بالابتعاد عن ارتكاب الأخطاء، واللعب بروح الفريق الواحد، والاستمرار في القتال طوال زمن المباراة، مؤكداً ثقته الكاملة باللاعبين وقدرتهم على القيام بالمهمة بقيادة المنتخب إلى الدور ربع النهائي.

وذكر اتحاد كرة القدم، أمس، أن «المدير الفني للمنتخب، الإيطالي البيرتو زاكيروني، حرص خلال التدريبات اليومية بملاعب جامعة نيويورك في أبوظبي، على الوقوف على كل التفاصيل حتى الصغيرة منها من أجل الاطمئنان على سير الإعداد بالصورة المطلوبة، والوصول إلى الجاهزية التي يطمح إليها الجهاز الفني».

وأضاف «كما يبذل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني جهوداً حثيثة لمعالجة بعض الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين في المرحلة السابقة، لكنها لم تمنعهم من مواصلة المشاركة في المباريات، ويعمل الجهاز الطبي على تجهيز كل اللاعبين ليكونوا رهن إشارة الجهاز الفني في المباراة المقبلة».

وأوضح «البيرتو زاكيروني ناقش مع اللاعبين خلال الاجتماعات الأخيرة التفاصيل الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة، كما تطرق إلى بعض السلبيات التي رافقت الأداء في المرحلة السابقة، وضرورة معالجة الأخطاء قبل الدخول في مرحلة دور الـ16، باعتبار أن هذه المرحلة لا تقبل التعويض».

من جهته، قال المدافع محمد أحمد إن «تأهل المنتخب الوطني إلى مرحلة دور الـ16 جاء مستحقاً، بعد أن نجح الأبيض في حسم صدارة المجموعة، متفوقاً على كل المنتخبات، وهو ما يؤكد أن منتخب الإمارات قادر على مواصلة مشواره في هذه البطولة، ويمكنه أن يمضي فيها إلى أبعد مدى».

بدوره، قال لاعب الوسط إسماعيل الحمادي إن «كل اللاعبين في قمة الجاهزية، ويتلهفون لارتداء الشعار، وأي لاعب يختاره الجهاز الفني سيكون في الموعد لتقديم كل ما يملك من أجل الدفاع عن سمعة الكرة الإماراتية».