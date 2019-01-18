«بساط التسامح» للجوجيتسو في ضيافة الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

تدشّن الفجيرة، اليوم، البطولة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت مسمى «بساط التسامح»، كما أطلق عليها ذلك اتحاد الجوجيتسو، ضمن تعميمه لمبادرة عام التسامح على كل بطولاته في عام 2019. ونوه الاتحاد بالمبادرة التي ستسهم في رسم صورة حقيقية تعبر عن نهج التسامح الذي تتمتع به دولة الإمارات، من تعايش بين مختلف الجنسيات وتقبّل الآخر، وهو ما سترسخه جميع البطولات المقبلة.

وتشهد البطولة على مدى يومين منافسات للاعبين محترفين على المستويين المحلي والدولي، توافدوا خصيصاً للمشاركة في البطولة. وأكد نادي الفجيرة للفنون القتالية توفير أعلى مستويات الدعم وتبنّي أرقى معايير التنظيم لإنجاح البطولة التي ستقام في مجمع زايد الرياضي، بالنظر إلى الاهتمام الذي تتمتع به رياضة الجوجيتسو على المستوى الجماهيري والمجتمع الرياضي في الإمارة، فضلاً عن المتابعة الحثيثة للقيادة الرشيدة لفعالياتها.

وتتميز بطولة الفجيرة باعتبارها واحدة من المحطات الرئيسة في مسيرة اللاعبين المحترفين فوق 16عاماً ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة، بهدف رفع مستوى تصنيفهم العالمي، وحجز مكان لهم على منصة التكريم في نهاية الموسم الرياضي 2018 - 2019. وستشهد منافسات هذه البطولة نظام احتساب واحداً للمنافسات يتمثل بخروج اللاعبين عند تعرضهم للخسارة، ولن يكون هناك دور بالإعادة على غرار ما جرى تطبيقه في بطولات أخرى.