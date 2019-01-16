المنتخب يتدرَّب في أبوظبي استعداداً لدور الـ 16

المصدر: منصور السندي- دبي

يؤدي المنتخب الوطني عند الساعة السادسة من مساء اليوم مرانه الأول على ملعب جامعة نيوريوك في أبوظبي استعدادا لدور الـ 16، عقب تصدره لمنتخبات المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، إذ يترقب الأبيض معرفة هوية المنتخب الذي سيواجهه في الدور ثمن النهائي.

من جانبه أكد مشرف عام المنتخب الدكتور حسن سهيل أنهم يشكرون لاعبي المنتخب على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباريات دور المجموعات وتصدرهم للمجموعة الأولى رغم أن المنافسة لم تكن سهلة في هذه المجموعة، مشيرا الى أن كان هدفهم صدارة المجموعة وقد تحقق ذلك، لافتا الى أنه لا توجد أي إصابات في صفوف اللاعبين باستثناء اللاعب سيف راشد الذي يخضع حاليا للتأهيل من أجل العودة مجددا.

وقال لـ”الإمارات اليوم”: «مجموعة المنتخب لم تكن سهلة بدليل خروج المنتخب الهندي من المنافسة رغم الأداء المميز الذي قدمه ضمن منتخبات المجموعة الأولى التي تضم المنتخب البحرين والهند وتايلاند».

وأضاف «ندرك أهمية المباراة المقبلة بالنسبة للمنتخب كون أن المنافسة ستكون بنظام خروج الخاسر لذلك فإننا سنتعامل معها بروح قتالية عالية».

من جانب آخر عقد الجهاز الفني والإداري للمنتخب جلسة مع اللاعبين تم خلالها تقدم الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون وحققوا خلاله صدارة المجموعة الأولى، إذ تم خلال الجلسة مناقشة مسيرة المنتخب في الفترة الماضية وأهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة في مشوار المنتخب والتحديات التي يمكن أن يواجهها وضرورة التغلب عليها بالتعاون وروح الفريق الواحد وصولا الى تحقيق الهدف المنشود.