«إماراتك» الراعي الرئيس لقطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وشركة «إماراتك»، المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والحلول الإلكترونية والتطبيقات الذكية في المنطقة العربية، عن توقيع اتفاقية شراكة تصبح بموجبها «إماراتك» الراعي الرسمي لقطاع الألعاب الرياضية بالنادي، وتشمل الاتفاقية جميع فرق الألعاب الرياضية بالنادي في مشاركاتها المختلفة في كل المسابقات.

وجرت مراسم التوقيع، في المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، اللواء محمد أحمد المري، وأعضاء مجلس الإدارة ماجد أهلي وسعد المهري. ووقع على الاتفاقية كل من عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ماجد سلطان، ومدير عام وعضو مجلس إدارة «إماراتك»، ثاني عبدالله الزفين.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، اللواء محمد أحمد المري، أن هذه الخطوة تعتبر غير مسبوقة ولم يتعود عليها الناس، باعتبار أن هذه الألعاب تعتبر منسية ولا تجد الاهتمام اللازم، موضحاً أنها ستصبح ألعاباً ذات ثقل يستمتع بها الجمهور بفضل التعاون بين النادي والشركة.

وقال إن «الرعاية لن تقتصر على فرق قطاع الألعاب، بل ستمتد لتشمل جانب الرعاية الاجتماعية لمدرسة الألعاب الرياضية من أجل النهوض بها وتطوير قدرات اللاعبين الصغار، وهذا الأمر سيعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية باعتبار نادي شباب الأهلي رافداً أساسياً للمنتخبات الوطنية، كما نأمل أن تنافس كل فرقنا على الألقاب والبطولات المطروحة».

من جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ماجد سلطان، بدور شركة «إماراتك» في رعاية فرق القطاع، معرباً عن امنياته بأن تعود الشراكة بالنفع على الجانبين، وأن يوفق الطرفان في تحقيق الأهداف المرسومة.

وقال ماجد سلطان: «فخورون في قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بمد جسور التعاون مع شركة إماراتك التي تعتبر واحدة من الشركات الوطنية الحريصة على دعم الأنشطة المختلفة، والتي نعتز بالشراكة معها».

وأضاف: «هذه الاتفاقية تأتي في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاعين العام والخاص، سعياً لتوفير الدعم المطلوب للألعاب الرياضية وتعزيز قدرات الفرق المختلفة».

من جهته، أثنى مدير عام وعضو مجلس إدارة «إماراتك»، ثاني عبدالله الزفين، على الشراكة الاستراتيجية التي جمعت الشركة بنادي شباب الأهلي أحد أكبر وأبرز أندية الدولة، لافتاً إلى أن «إماراتك» حرصت على الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الألعاب الرياضية بالنادي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها.

وقال: «تماشياً مع توجهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى توفير السبل الكفيلة لدعم المؤسسات الرياضية والرياضة على أنواعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرفنا في شركة إماراتك أن نكون من الداعمين الرئيسين لفعاليات نادي شباب الأهلي، ونأمل أن نسهم في تطلعات دولتنا إلى تعزيز المكانة الرياضية للدولة على مستوى العالم».

«الرعاية ستشمل جانب الرعاية الاجتماعية لمدرسة الألعاب الرياضية».