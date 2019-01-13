مانويل: لاعبو الفلبين مرتاحون للأسلوب الدفاعي للمدرب إريكسون

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال لاعب خط الوسط منتخب الفلبين، مانويل أوت، إن «الصين قدم مستوى جيداً واستحق الفوز، برغم أن النتيجة كانت ثقيلة قياساً على أن منتخب بلاده لم يكن سيئاً في كثير من فترات اللقاء». وتلقى الفلبين ثاني هزيمة له في البطولة، وكانت أول من أمس، على يد الصين 3-صفر، ليقترب من وداع البطولة مبكراً، وفي أول مشاركة له في كأس آسيا.

وبخصوص الانتقادات التي طالت الطريقة الدفاعية التي يعتمدها مدرب الفلبين، السويدي سفن غوران إريكسون، قال أوت في تصريحات صحافية: «خوض المدرب المباريات بدفاع من خمسة، ارتحنا له ودأبنا على اتباعه في العديد من المباريات السابقة».

وأشاد أوت بإريكسون وبسيرته الذاتية كمدرب عالمي معروف، وقال: «عندما يضع إريكسون الخطط قبل المباريات، فنحن نصغى له جيداً للاستفادة من خبرته الطويلة على مدار مسيرته التدريبية الحافلة بالعديد من الإنجازات مع أندية تمتلك تاريخاً في كرة القدم، ونحن فخورون أن يكون إريكسون على رأس الجهاز الفني للمنتخب».

وتابع: «رغم صعوبة المباراة، إلا أن منتخبنا كان قادراً على تقديم مستوى أفضل، خصوصاً بعد الأداء الذي نال استحسان الجميع أمام كوريا الجنوبية في البداية وخسرنا أمامهم بهدف نظيف بصعوبة».

وأشار أوت إلى أن كوريا الجنوبية والصين يتشابهان من حيث طريقة اللعب والمستوى، معتبراً أن كوريا الجنوبية هي الأقوى والأكثر خبرة. ولفت أوت إلى أن الفلبين سيدخل مباراته الأخيرة أمام قيرغيزستان ولا يوجد لديه شيء يخسره، وسيقدم مستوى مميزاً يسجل في تاريخ البطولة.