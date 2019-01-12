عبدالقادر حسن: أعتذر لكل مشجّع لم يتمكن من مشاهدة المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

اعتذر مدير العلاقات العامة في اتحاد كرة القدم رئيس لجنة شؤون الجماهير، عبدالقادر حسن، للمشجعين الذين حضروا بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الوطني، ولم يتمكنوا من الدخول إلى الملعب في المباراة أمام الهند، أول من أمس، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى لكأس آسيا «الإمارات 2019»، وذلك لنفاد التذاكر التي كانت بحوزتهم، وبلغت أكثر من 11 ألف تذكرة تم توزيعها بالكامل على الجماهير التي حضرت إلى الملعب، معرباً عن سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب على الهند بهدفين دون رد وتصدّره المجموعة، وتعزيز حظوظه بقوة في التأهل الى الدور الثاني، مناشداً جمهور الأبيض الاستمرار في دعم المنتخب، علماً أن مباراة الأبيض أمام الهند شهدت حضوراً جماهيرياً بلغ نحو 43 ألف مشجع.

وقال عبدالقادر حسن لـ«الإمارات اليوم»: «أعتذر للجماهير الكبيرة التي لم تتمكن من دخول الملعب لعدم وجود تذاكر، ونشيد بالروح العالية التي تحلّوا بها وحرصهم على الحضور من أماكن بعيدة، لأداء واجبهم الوطني في دعم الأبيض».

وأضاف «نجوم المنتخب الوطني كانوا عند حسن الظن بهم، ورغم صعوبة المباراة إلا أنهم لم يخذلوا جمهورهم الكبير الذي حضر لدعمهم في المدرجات، ونجحوا في تحقيق فوز مهم قادهم الى صدارة المجموعة الأولى بجدارة، وقد خاضوا المباراة بتركيز عالٍ جداً، وكان واضحاً إصرارهم على تحقيق الفوز وإدخال الفرحة في نفوس الجماهير الكبيرة التي حضرت وساندت المنتخب».

وشدد عبدالقادر حسن على أهمية استثمار لاعبي المنتخب الروح المعنوية العالية التي لعبوا بها هذه المباراة في المواجهة المقبلة أمام تايلاند، معتبراً أنه ورغم صعوبة المباراة أمام المنتخب الهندي إلا أن لاعبي المنتخب لم يخذلوا جماهيرهم الكبيرة التي ساندتهم بقوة في المدرجات.

واعتبر عبدالقادر حسن أن الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات أسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين، وبالتالي تحقيق هذا الفوز المهم الذي جاء في وقته المناسب تماماً.

وأوضح «أبارك للاعبي المنتخب الوطني، وجهازهم الفني والإداري، وللجماهير الإماراتية، هذا الفوز الكبير».

وأكد عبدالقادر حسن أهمية استمرار هذه الروح التي تحلى بها نجوم المنتخب، وكذلك الحضور الجماهيري الكبير في الإعداد للمباراة المقبلة أمام تايلاند في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى.