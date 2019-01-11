رمسة آسيوية

المصدر: الامارات اليوم

عُمان

قرر الجهاز الفني للمنتخب العماني، بقيادة الهولندي بيم ميرفيك، نقل تدريبات الفريق اعتباراً من اليوم إلى أبوظبي، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام اليابان بعد غدٍ، على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة، التي يعوّل عليها لتعويض خسارته أمام أوزبكستان في الجولة الأولى 1-2.

مشجعان

انتظر مشجعان من كوريا الشمالية، عقب مباراة السعودية أمام «تشوليما»، حتى خروج لاعب منتخب بلادهم هان كوانغ سونغ، لالتقاط صورة تذكارية معه، رغم الخسارة التي تعرضت لها كوريا الشمالية بأربعة أهداف دون رد، وخروج كوانغ سونغ مطروداً في الشوط الأول، إذ يعتبر من نجومهم المفضلين.

عرض

نشر موقع «أبولو» البرتغالي على الشبكة العنكبوتية خبراً مفاده أن نادي فالنسيا الإسباني مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط المنتخب العراقي أسامة رشيد، الذي يلعب في صفوف سانتا كلارا البرتغالي، بعد اختياره نجماً في كثير من المباريات، وأن النادي سيتابعه بشكل إضافي في بطولة آسيا الحالية، تمهيداً لتقديم عرض رسمي له.