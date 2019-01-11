تايلاند تغسل أحزان الهند في البحرين

المصدر: منصور السندي - دبي

حقق منتخب تايلاند مفاجأة كبيرة في البطولة بفوزه على نظيره البحريني بهدف دون رد، سجله اللاعب تشاناشيب سونغكراسين «58»، حاصداً أول ثلاث نقاط في رصيده، منعشاً آماله في المنافسة، وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس آسيا 2019.

وتجمد رصيد البحرين عند نقطة واحدة فقط وصعّب من مهمته في التأهل للدور المقبل، حيث سيلتقي الهند في المباراة المقبلة، فيما سيخوض منتخب تايلاند مباراته الأخيرة أمام منتخب الإمارات.

ظهر منتخب تايلاند في هذه المباراة بصورة مختلفة تماماً عن تلك التي بدأها في المباراة السابقة التي تلقى خلالها خسارة كبيرة أمام الهند بأربعة أهداف مقابل هدف، وكشر «أفيال الحرب» عن أنيابهم في مواجهة البحرين، في حين بدأ المنتخب البحريني مستسلماً، ولم تشكل محاولاته خطورة حقيقية على مرمى تايلاند لتصعب هذه الخسارة كثيراً من مهمته.

واجه منتخب البحرين، خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، مقاومة شرسة من قبل المنتخب التايلاندي، الذي بدأ خصماً عنيداً وهدد مرمى البحرين في أكثر من مناسبة.

وحاول المنتخب التايلاندي، الذي جاء إلى الملعب محمّلاً بخسارة كبيرة بأربعة أهداف تلقت شباكه في المباراة الماضية أمام الهند، خلال الدقائق الأخيرة لبدء المباراة، تقديم فاصل من المهارات الفردية للاعبيه وترك انطباعاً جيداً لدى جمهوره على قدرته على فعل شيء أمام البحرين، خصوصاً اللاعب تشانا شيب سونغكراسين.

البداية جاءت متواضعة من الطرفين وخلت من أي محاولات خطرة في التسديد على المرمى، وبدأ المنتخب التايلاند مهاجماً مستغلاً تراجع المنتخب البحريني لمنطقته.

وشهدت الدقيقة 11 أولى المحاولات الخطرة في المباراة من هجمة سريعة للمنتخب التايلاندي، لكن حارس البحرين سيد شبير تصدى لها وأبعدها عن مرماه، في حين كانت أول محاولة خطرة للبحرين في الدقيقة 14 من كرة سددها اللاعب سيد ضياء.

وكاد منتخب تايلاند، الذي كان الأكثر نشاطاً وخطورة في الملعب، أن يسجل هدف التقدم في المباراة عندما قاد المهاجم السريع تراسيل دانغدا هجمة سريعة وسدد كرة مباغتة في المرمى (20) قبل أن يتصدى لها الدفاع والحارس.

حاول منتخب البحرين تنظيم صفوفه في الشوط الثاني، وخطف زمام المبادرة في المباراة، لكن التايلاندي سجل هدف الفوز عن طريق اللاعب تشاناشيب سونغكراسين 58.