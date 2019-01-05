8000 تذكرة مجانية و60 حافلة لتسهيل حضور جمهور المنتخب

المصدر: منصور السندي وإبراهيم الديب - أبوظبي

كشف مشجعون للمنتخب الوطني لكرة القدم أنهم يستعدون لإطلاق «تيفو» خلال مباراة المنتخب مع نظيره البحريني في افتتاح كأس آسيا اليوم على استاد مدينة زايد، دعماً للاعبين ورفع روحهم المعنوية، فيما أعلن اتحاد الكرة عن توفير 8000 تذكرة مجانية للجمهور لحضور المباراة، فضلاً عن تأمين نحو 60 حافلة وأدوات التشجيع والأعلام.

وقال منسق رابطة جماهير الإمارات في البطولة إبراهيم حمدان الحوسني لـ«الإمارات اليوم» إن جماهير الرابطة ستتجمع عند البوابة 22 لاستاد مدينة زايد اليوم، مضيفاً: «تم عمل (تيفو) علم الإمارات، سيغطي الواجهة الأمامية لمدرجات استاد مدينة زايد الرياضية بالكامل، وسيحمل شعار (بالروح بالدم نفديك يا علم)».

من جهته، قال رئيس لجنة شؤون الجماهير في اتحاد الكرة، عبدالقادر حسن: «اتحاد الكرة وفر كل التسهيلات اللازمة التي تمكن الجمهور من الوجود خلف المنتخب ودعمه بقوة في كأس آسيا، خصوصاً على صعيد مباراته أمام البحرين في مستهل مشواره في البطولة».

وأضاف «الدعم الجماهيري في المدرجات سينعكس بصورة إيجابية على لاعبي المنتخب في الملعب».

وأشار عبدالقادر حسن إلى أنه سيتم توزيع تذاكر الدخول للجمهور عن بوابات استاد مدينة زايد الرياضية، مشيداً بتكاتف جهود الجميع، خصوصاً روابط مشجعي الأندية من أجل حشد أكبر عدد من الجمهور خلف المنتخب في المدرجات.

بدوره، أكد منسق الجمهور فهد المنصوري، الملقب بـ«فالودة»، جاهزية الجمهور لدعم المنتخب وتحقيق إنجاز تاريخي، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة وفّر معدات التشجيع للجمهور، وأن جمهور الأبيض سيكشف عن مفاجأة خلال المباراة من خلال «تيفو» سيرفع في المدرجات.

وأضاف فالودة: «سيكون هناك 100 مشجع في مدرجات مشجعي الأبيض لقيادة عملية التشجيع، بخلاف الجماهير الأخرى التي ستحضر لمؤازرة المنتخب».

وتابع «أتمنى من الجمهور الحضور مبكراً، حتى نتمكن من إبراز (التفيو) الخاص بالمنتخب بالشكل المطلوب، ونشكر روابط مشجعي الأندية لتفاعلهم وتجاوبهم الكبير مع حملة دعم المنتخب، وإرسال رسالة قوية بأن الكل متوحد خلف الأبيض في هذا الحدث، كما نشكر المسؤولين في اتحاد الكرة لتوفير كل المتطلبات التي تمكن الجمهور من الوجود في المدرجات لتشجيع المنتخب».

وأشار «فالودة» إلى أنه يتمنى ظهور المنتخب بصورة تشرف كرة الإمارات في هذا الحدث.

وشدد رئيس مجلس جماهير نادي بني ياس، حريز المنهالي، الذي بث أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحث فيها الجماهير الإماراتي، وكذلك الجاليات المقيمة في الإمارات، خصوصاً العربية، لمساندة المنتخب في البطولة على أهمية الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات لرفع الروح المعنوية للاعبي المنتخب، وتأكيد دعم الجميع لهم بكل غال ونفيس، وصولاً لتحقيق حلم الإمارات، وهو الفوز بلقب البطولة.

وأضاف المنهالي «ندعو جميع الجماهير وروابط مشجعي الأندية المختلفة للتوحد خلف المنتخب، ونحن كجمهور متفائلون كثيراً بالمنتخب والعناصر التي اختارها المدرب زاكيروني للدفاع عن قميصه في هذه البطولة».

وأكد رئيس رابطة مشجعي شباب الأهلي، محمد راشد بن عجيل، أن «دعم المنتخب في كأس آسيا يعد مهمة وطنية، ولا شك في أن الدعم الجماهيري الكبير هو الذي سيدفع بالمنتخب للوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة».

وأضاف بن عجيل «على الرغم من أن المنتخب مر بفترات تراجع كبيرة في المرحلة السابقة، إلا أن رجال الأبيض عودونا دائماً على أنهم سيكونون على قدر التحدي في البطولات الكبيرة، ويظهر معدنهم دائماً في الأحداث الكبيرة، وكرة القدم لا تعرف المستحيل، وتعطي دائماً من يعطيها في المستطيل الأخضر».

100

مشجع في مدرجات

مشجعي المنتخب

لقيادة عملية التشجيع.