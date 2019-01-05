المصدر: الامارات اليوم

توقيت

استغرب عدد من جمهور «أسود الرافدين» موعد وصول منتخب العراق للمشاركة في بطولة آسيا، الذي صادف الساعة الثالثة فجر أمس تقريباً.

وقال عدد منهم لـ«الإمارات اليوم»، إن التوقيت في ساعة مبكرة، أفسد على الجمهور الحضور لاستقبال الفريق، قائلين إنه كان على اتحاد الكرة العراقي اختيار توقيت مناسب.

عياش

قال مدرب حراس مرمى منتخب اليمن، خالد عطية، إن موقف حارس وقائد الفريق محمد عياش، المصاب، من المشاركة في البطولة سيتحدد اليوم، بعد التدريب الذي سيؤديه الفريق استعداداً لمباراته الأولى مع نظيره الإيراني، بعد أن أدى اللاعب تدريبات علاجية منفردة، أملاً في شفائه ودخوله قائمة الفريق.

منصة

أطلقت بلدية الحمرية منصة خاصة بكأس آسيا، تتيح لكل الأهالي القاطنين في الحمرية متابعة مباريات البطولة في المجلس المخصص لذلك.

وتأتي مبادرة البلدية دعماً أيضاً للمنتخب الوطني، وتعزيزاً لجهودها الاجتماعية، وفقاً لما جاء على لسان مدير البلدية مبارك راشد الشامسي، الذي شدد على أنها ثانية مبادرات البلدية ضمن فعاليات «عام التسامح». يذكر أن جمهور المنتخب يحظى بدعم جماهيري كبير، حيث ينتظر أنصار الأبيض النتائج الكبيرة في البطولة، خصوصاً أنها تقام على أرض الإمارات