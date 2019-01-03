مدرب سابق في تشيلسي يدرّب حراس مرمى اليمن

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يتولى المدرب السابق لحراس مرمى الناشئين في نادي تشيلسي الإنجليزي، الدكتور خالد عطية، مهمة تدريب حراس مرمى المنتخب اليمني المشارك في بطولة كأس الأمم الآسيوية الـ17 التي تنطلق السبت المقبل.

ويشارك خلالها المنتخب اليمني في المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات العراق وإيران وفيتنام، ويبدأ مبارياته بمواجهة المنتخب الإيراني يوم الإثنين المقبل 7 يناير الجاري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ويعتمد اتحاد الكرة اليمني على خالد عطية، بعد أن سبق له الإشراف على منتخب اليمن للناشئين خلال معسكر سابق له في مصر، تحت إشراف المدير الفني المصري مجدي شلبي، الذي شارك في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بماليزيا.

ويقول خالد عطية لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت مسيرتي الكروية كحارس مرمى للمقاولون العرب، وكنت مع نجم ليفربول الإنجليزي الحالي وتشيلسي السابق محمد صلاح، قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري ثم تشيلسي ومنه إلى فيورنتينا وروما في إيطاليا، وأخيراً في ليفربول».

وقال: «بعد اعتزالي سنة 2010، عملت مدرباً لحراس المرمى بأكاديمية الناشئين بنادي تشيلسي الإنجليزي لثلاث سنوات، ومنه لنادي جنوة الإيطالي لعامين، ثم بنادي الأهلي السعودي لموسم وكذلك نادي الشباب البحريني لموسم واحد أيضاً، ثم نادي وادي دجلة المصري، والآن مع المنتخب اليمني».

ويرى عطية أن المنتخب اليمني يضم حراس مرمى على مستوى عالٍ يقودهم قائد الفريق محمد عياش المحترف بنادي أربيل العراقي، ومعه سالم سعيد وعصام الحكيم وكلهم في مستوى واحد، وفي حالة عدم تمكن الحارس الأول وقائد الفريق محمد عياش من المشاركة في البطولة بعد عودته من الإصابة، فإن أي حارس آخر يستطيع سد الفراغ.

ويقول: «منتخب اليمن من الفرق التي تقدم كرة جيدة في حدود إمكاناته وظروفه الصعبة، حيث إن الدوري المحلي متوقف منذ أربع سنوات، ولولا أن معظم اللاعبين محترفون خارج اليمن ويلعبون في دوريات عربية، لما استطاع التأهل لكأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه».

ويعتقد عطية أن المنتخب اليمني قادر على تحقيق المفاجأة وبلوغ الدور الثاني، رغم صعوبة مجموعته الرابعة مع إيران والعراق وفيتنام.

عبدالله الثريا: لن نكون ضيف شرف

أكد مدير المنتخب اليمني عبدالله الثريا لـ«الإمارات اليوم» أن المنتخب اليمني جاء للمنافسة في البطولة، وقال: «لن نكون ضيف شرف المجموعة الرابعة، وسنسعى بكل ما نملك من إمكانات للتأهل إلى الدور الثاني رغم صعوبة المهمة».

وتابع: «استفدنا من المباريات الودية التي لعبها الفريق أمام الإمارات والسعودية وسورية، وأعتقد أن اللاعبين قدموا مباريات جيدة».

مدرب اليمن يلغي ودية الصين

قرّر المدير الفني للمنتخب اليمني السلوفاكي جان كوسيان، إلغاء مباراة فريقه الودية مع الصين التي كانت ستُقام اليوم، استعداداً لمواجهة المنتخب الإيراني الإثنين المقبل، وذلك بسبب الخشية من أية إصابات في صفوف اللاعبين.

وقال خالد عطية: «سيكتفي الفريق بالتدريبات اليومية حتى موعد مباراة إيران، في الوقت الذي سيتحدد فيه موقف حارس المرمى وقائد الفريق محمد عياش من المشاركة في البطولة، بعد تعرضه للإصابة قبل أيام من وصول المنتخب إلى الإمارات».