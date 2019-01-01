5 جلسات في اليوم الأول لمؤتمر دبي الرياضي الدولي غداً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، الجهة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، في نسخته الـ13، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق جلساته يوم غدٍ الأربعاء في منتجع مدينة جميرا بقاعة الجوهرة تحت شعار «كرة القدم والاقتصاد».

وسيشهد اليوم الأول عقد خمس جلسات، إذ ستكون البداية في التاسعة صباحاً مع جلسة تحمل عنوان «الاستراتيجيات العالمية في اقتصاد كرة القدم»، ويتحدث خلالها المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي، بيتر مور، وعضو لجنة أصحاب المصالح في «الفيفا»، أمبرتو جانديني، ورئيس قسم البرمجة الرياضية العالمية في «فيس بوك»، بيتر هوتون، ويدير الجلسة جيف سلاك.

وتبدأ الجلسة الثانية عند الـ10:30، وتحمل عنوان «العوائد الاقتصادية للأندية»، وتناقش محور الخطط الاقتصادية الحديثة للأندية وتطور مواردها، ويتحدث خلالها نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، زفونيمير بوبان، والمدير التنفيذي لمجموعة سيتي، فيران سوريانو، والرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ميغيل أنخيل مارين، ويدير الجلسة مؤسس مجموعة سبورت بيزنس، كيفين روبرتس.

وتقام الجلسة الرئيسة في المؤتمر عند الـ12 ظهراً، وتحمل عنوان «أبعاد متعددة»، إذ تناقش محور تأثير كرة القدم في المجتمع، ويتحدث فيها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

وتتوقف الجلسات بعد ذلك نحو ساعتين، قبل أن تعاود بالجلسة الرابعة التي تحمل عنوان «بورصة آسيا»، وتناقش محور اقتصاديات الدوريات الآسيوية المحترفة: القيمة السوقية للأندية واللاعبين، ويتحدث خلالها كل من: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، ومدير إدارة تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ماهاجان فاسوديفان ناير، ويدير الجلسة الإعلامي مدير الأخبار بقنوات دبي الرياضية، مشعل القحطاني.

وتجمع الجلسة الخامسة من المؤتمر نجوماً عالميين، وتحمل عنوان «الفرص الاقتصادية للاعبين والمدربين»، وتناقش محور قيمة النجاح في كأس العالم، ويتحدث فيها كل من المدير الفني للمنتخب الفرنسي، يديديه ديشامب، ورئيس نادي ريال بلد الوليد، رونالدو نازاريو دي ليما، ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، بليز ماتويدي، ويدير الجلسة الإعلامي مصطفى الأغا.

ورش العمل تتنقل بين نادي النصر واتحاد الكرة

أكد مجلس دبي الرياضي، في بيان له أمس، أن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي ستشهد في اليوم الثاني إقامة ثلاث ورش عمل، تقام في نادي النصر واتحاد كرة القدم.

ومن المقرر أن يشهد نادي النصر ورشتي عمل، تحمل الأولى «الجديد في قوانين انتقالات اللاعبين»، ويتحدث فيها نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، زفونيمير بوبان، ووكيل اللاعبين دجوفاني برانكيني، والمدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو برتيسي، وتحمل الورشة الثانية عنوان «التحليل الفني لكأس العالم روسيا 2018»، ويتحدث فيها زفونيمير بوبان، ويدير الجلسة الإعلامي سامي الإمام.

فيما تقام ورشة العمل الثالثة في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتبدأ في الـ12 ظهراً، وتحمل عنوان «تقنية الفيديو المساعد»، ويتحدث في الجلسة رئيس لجنة الحكام بـ«الفيفا»، الإيطالي بيير لويجي كولينا، ويدير الجلسة عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، صلاح أمين.