1.7 مليار درهم القيمة السوقية لـ 552 لاعباً مشاركين في أمم آسيا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ستكون النسخة الـ17 من بطولة أمم آسيا، التي تستضيفها الدولة السبت المقبل، الأعلى من القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة، والبالغ عددها 24 منتخباً، بعد قرار الاتحاد الآسيوي رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخباً، بدلاً من 16.

وأكد موقع «ترانسفير ماركت» أن القيمة التسويقية للاعبي المنتخبات المشاركة، المعتمدين رسمياً في قوائم الفرق الـ24 (عددهم 552 لاعباً)، نحو مليار و755 مليون درهم (نحو 389 مليون يورو، و161 ألف درهم).

وتصدر منتخب كوريا الجنوبية قائمة المنتخبات الأعلى سوقياً في البطولة، بنحو 84.3 مليون يورو، متجاوزاً لاعبوه قيمة 17 منتخباً آخر من المشاركين.

وحل المنتخب الوطني في المركز العاشر، بقيمة بلغت 8.58 ملايين يورو، متراجعاً في ترتيبه بين المنتخبات المشاركة في البطولة، بعد خروج نجم الأبيض ولاعب نادي الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن (عموري)، الذي تُقدر قيمته السوقية بـ3.5 ملايين يورو، فيما جاء منتخب فيتنام في المركز الأخير، إذ توقف سعر لاعبيه عند 225 ألف يورو فقط.

وحل منتخب اليابان في المركز الثاني بقيمة بلغت 70.4 مليون يورو، وأستراليا ثالثاً بـ50.60 مليون يورو، ثم إيران في المركز الرابع بـ45.35 مليون يورو، وأوزبكستان خامساً بـ21.68 مليون يورو.

وجاء الأخضر السعودي في صدارة المنتخبات العربية المشاركة في أمم آسيا كأعلى قيمة سوقية، إذ بلغ 19.88 مليون يورو، محتلاً المركز السادس في الترتيب العام، بينما حل منتخب اليمن في المركز الأخير عربياً، والـ23 وفق الترتيب العام بقيمة بلغت 425 ألف يورو، بينما منتخب الصين سابعاً بـ16.80 مليون يورو

وواصل منتخب سورية تقدمه في الترتيب العام لقيمة المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة، إذ حل في المركز الثامن بقيمة 11.43 مليون يورو، وحل المنتخب الوطني عاشراً (8.58 ملايين يورو)، ثم الفلبين في المركز الـ11 (7.88 ملايين يورو)، وتايلاند في المركز الـ12 (7.8 ملايين يورو)، ثم منتخب العراق (5.38 ملايين يورو)، ثم لبنان (5.33 ملايين يورو)، وجاء الأردن في الترتيب الـ15 (4.85 ملايين يورو)، ثم فلسطين في المركز السادس عشر بـ3.68 ملايين يورو

في حين تراجع منتخب سلطنة عمان بطل كأس الخليج الأخيرة في الكويت إلى المركز الـ17، على لائحة الترتيب العام بثلاثة ملايين يورو و18 ألفاً، بينما جاء في المركز الـ18 منتخب كوريا الشمالية بـ2.33، متساوياً في القيمة نفسها مع منتخب قيرغيرستان، الذي حل في الترتيب الـ19.

في حين احتل المنتخب البحريني، الذي سيلاقيه الأبيض في الافتتاح، المركز الـ20 على الترتيب العام بقيمة سوقية قُدرت بمليوني يورو و8000 فقط، كما جاء خلفه المنتخب الهندي، الذي سيلعب مع المنتخب الوطني بمليون و90 ألف يورو، وجاءت تركمانستان في الترتيب الـ22، بمليون و20 ألفاً، وجاء في المركزين قبل الأخير والأخير، اليمن وفيتنام، برصيد بلغ 425 ألف يورو، و225 ألف يورو.

• المنتخب الوطني تراجع للمركز العاشر بعد خروج «عموري» الذي تُقدر قيمته السوقية بـ3.5 ملايين يورو.

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