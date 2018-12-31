السومة: لا تندهشوا إذا شاهدتم «نسور قاسيون» على منصة التتويج

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

أكد مهاجم المنتخب السوري لكرة القدم، عمر السومة، أن منتخب بلاده سيشارك في بطولة كأس آسيا، من أجل الفوز باللقب، وليس لشيء آخر.

وقال في تصريحات صحافية عقب انضمامه، أول من أمس، إلى تشكيلة منتخب سورية، في معسكره المقام حالياً في الشارقة: «لا تندهشوا إذا شاهدتم (نسور قاسيون) على منصة التتويج، هذا هو الهدف الذي سندخل به البطولة، لدينا تشكيلة جيدة من اللاعبين، وجهاز فني على أعلى مستوى، ونعلم أن الدعم الجماهيري سيتوافر لنا هنا في الإمارات من الجماهير السورية الكبيرة المقيمة في الدولة، فلماذا إذن لا نفوز باللقب؟».

ويسعى منتخب سورية لتحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس أمم آسيا 2019، لتعويض عدم التأهل إلى بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

والتحق عمر السومة بمعسكر سورية، أول من أمس، عقب مشاركته مع فريقه أمام الوحدة في الدوري السعودي، الجمعة الماضي.

وشارك المنتخب السوري في البطولة الآسيوية في خمس مرات مواسم 1980 و1982 و1988 و1996 و2011، ولم ينجح خلالهم من تخطي عقبة دور المجموعات.

وأضاف: «خلال مشوارنا في تصفيات كأس العالم قدمنا مباريات جيدة، وكنا على مقربة من بلوغ نهائيات روسيا، والإخفاق في المحطة الأخيرة ضد أستراليا، ولدينا الدوافع من أجل التعويض في أمم آسيا، وأرى الفرصة قد سنحت لنا من أجل إسعاد 23 مليون سوري باللقب القاري».

وأوضح: «مع اقتراب العدّ التنازلي للبطولة يرتفع سقف الطموحات لدى جميع اللاعبين، خبرة لاعبينا سترجح كفة المنتخب السوري، لكن علينا اللعب بحذر، وبروح قتالية، واستغلال الفرص جيداً».

وحول الفرق التي يرى أنها مرشحة لبلوغ الدور الثاني عن المجموعة الثانية، قال: «من الصعب التكهنات، كل ما نفكر فيه حالياً هو منتخب سورية، وليس بقية المنتخبات وبالأحرى التفكير في مباراة الافتتاح أمام فلسطين، فأنا أرى أن هذه المواجهة ستكون بالنسبة لنا مفتاح التأهل للدور الثاني، مع الوضع في الاعتبار جيداً أن الفريق الفلسطيني من المنتخبات القوية التي تؤدي بروح قتالية عالية، وهذا ما سيزيد من عبء المباراة علينا».

ويلعب المنتخب السوري في المجموعة الثانية بالبطولة التي تنطلق السبت المقبل، رفقة منتخبات أستراليا، والأردن، وفلسطين.

وعن تجربة اللاعبين السوريين المحترفين الموجودين في الدوريات العربية، ومدى استفادة المنتخب الوطني منهم أشار السومة: «لدينا مجموعة برزت في الدوريات العربية، وانفتاح احتراف لاعبينا على الدوريات الأخرى، أسهم في تطوير مستواهم وهذا ما انعكس إيجاباً على المنتخب الوطني، وسيزداد هذا الانعكاس مع الثقة بعبور كل مباراة بالبطولة».

ويعتبر عمر السومة مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، من أفضل اللاعبين العرب خلال الفترة الماضية، إذ ظهر بشكل مميز في الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى المستوى الذي يظهر به مع المنتخب في الخط الأمامي إلى جانب عمر خريبين.