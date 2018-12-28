سالم دون هزيمة في بطولة العالم على كأس سلمان للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل الأستاذ الدولي الكبير ولاعب منتخب الشطرنج سالم عبدالرحمن مشواره في بطولة العالم الفردية للشطرنج الخاطف والسريع على كأس الملك سلمان، التي ينظمها الاتحاد الروسي للعبة بمدينة سانت بطرسبورغ، من دون التعرض لأي هزيمة.

ويتنافس اللاعبون في البطولة على جوائز تصل إلى مليون دولار وتستمر حتى 31 الجاري.

ونجح سالم عبدالرحمن الذي يشارك في البطولة برعاية طيران الإمارات في تحقيق 3.5 نقاط بعد الجولة الخامسة، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن وجمع النقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، ويأتي في المركز 19 متساوياً مع 25 لاعباً، ولا يبتعد عن الصدارة إلا بفارق نقطة واحدة، كما تقدم في الترتيب على بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالمياً، وصاحب أعلى تصنيف دولي 2903 نقطة، والذي تراجع للمركز 76 في الترتيب العام برصيد ثلاث نقاط. وبدأ سالم مسيرته في البطولة بالتعادل مع الهندي برسانا فيشنو، وفاز في الجولة الثانية على الروسي بيلوزيروف، وعاد للتعادل في الثالثة أمام الروسي موسينكو، وفاز في الرابعة على الروسي بريدكو، ثم تعادل في الجولة الخامسة مع الروسي سيرجو كريجاكان وصيف بطل العالم في النسخة الماضية والمصنف الثامن.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، إداري البعثة عبدالله عبدالرحمن: البطولة قوية للغاية، وتضم نجوم العالم والمصنفين الأوائل، ولعل المفاجآت التي تشهدها في كل جولة وتقارب النقاط يؤكدان مدى قوة الحدث الدولي، والأهم أن سالم تجاوز جولات البداية بنتائج جيدة.