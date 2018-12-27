«أبوظبي الرياضي» يطلق دليل التخطيط الاستراتيجي الموحّد للأندية والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي دليل التخطيط الاستراتيجي الموحد للأندية والمؤسسات الرياضية، في ورشة عمل نظمها المجلس بمقره، أمس، ضمن محاوره التطويرية لقطاع الرياضة في إمارة أبوظبي. حضر الورشة الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، وممثلو أندية أبوظبي.

وقال: «يتوجب على الأندية مراعاة تنفيذ محتويات هذا الدليل، من خلال وحدات التخطيط الاستراتيجي في الأندية بشكل خاص، وارتباطها بالخطط الاستراتيجية للمجلس».

من جانبها، أكدت رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي، حمدة المنصوري، خلال تقديمها العرض التفصيلي لممثلي الأندية، أن إطلاق الدليل جاء ليكمل محاور التطور والارتقاء بمنظومة ومسيرة العمل الرياضي لإمارة أبوظبي، والتي يقودها مجلس أبوظبي الرياضي، وانطلاقاً من نهج المجلس ودوره الرائد في تحقيق التنمية الرياضية.

ويشمل الدليل الجديد الإطار العام للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء للأندية، وتقييم الوضع الحالي، والخطة الاستراتيجية لمجلس أبوظبي الرياضي، والخطة الاستراتيجية للأندية، ومقومات التخطيط الاستراتيجي الفعال، ووضوح المستهدفات ومنطقيتها، وعناصر الخطة، ومراحل عملية التطوير، والهيكل التنظيمي لإدارة الخطة الاستراتيجية، وضرورة تعريف وتوعية موظفي النادي بخطة النادي والمجلس وإطار التخطيط وإدارة الأداء، وتحديد الرؤية والرسالة والقيم والشركاء، والحصول على الاعتمادات اللازمة وتضمينها في الموازنة.