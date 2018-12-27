إسماعيل مطر لجمهور المنتخب: «الأبيض» لن يخذلكم في كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد قائد منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم إسماعيل مطر، جاهزية جميع لاعبي المنتخب للظهور المشرف في كأس آسيا 2019، ووجه رسالة ووعداً لجمهور المنتخب، وقال: «الأبيض لن يخذلكم في كأس آسيا، وسنقاتل لإسعادكم».

وقال مطر في تصريحات صحافية أمس، على هامش تدريبات المنتخب في ملعب ند الشبا بدبي تحضيراً لانطلاق البطولة الآسيوية يناير المقبل، إن لاعبي المنتخب يدخلون البطولة بدوافع كبيرة خصوصاً أن الحدث يقام في الإمارات، واصفاً الجمهور بأنه الداعم الأول لهم في الملعب.

وأشار مطر إلى أن الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه العين بوصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية، زرع في نفوسهم ثقة كبيرة لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، مشدداً على أن الجميع حالياً على قلب رجل واحد.

وأضاف: «جميع اللاعبين المختارين في القائمة النهائية يتمتعون بقوة الإرادة والعزيمة والروح القتالية للظهور المشرف في هذه البطولة، وسنعمل كل ما في وسعنا كلاعبين لإسعاد جمهورنا».

وواصل الأبيض تدريباته بصفوف مكتملة دون أية غيابات، وحرص المدرب ألبيرتو زاكيروني على وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المنتخب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها البطولة، إذ يعول كثيراً على المباراة الودية المقررة غداً أمام الكويت.

وتابع مطر: «نحن في أتم الجاهزية لبدء مشوارنا في البطولة».

وأكد مطر الذي خاض تدريبات منفردة مع مدرب اللياقة البدنية في المنتخب لزيادة معدل لياقته البدنية، بعدما تعافى من الإصابة التي كان تعرض لها أخيراً وأجرى بسببها عملية في الفك الأيمن، «ثقتي كبيرة بأن الجمهور الإماراتي سيكون الداعم الأول لنا وهو ليس في حاجة الى دعوة لكي يحضر ويوجد في المدرجات، وهو ما شهدته طوال مشاركتي مع المنتخبات الوطنية منذ المراحل السنية وصولاً الى المنتخب الأول».

من جانب آخر، ظل مدير المنتخب عبيد هبيطة موجوداً مع المنتخب ومع اللاعبين، وهو يؤدي مهامه بشكل طبيعي وبمسؤولية وطنية كبيرة بعدما تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي تقديمه لاستقالته من منصبه، فيما كان مشرف المنتخب الجديد الدكتور حسن سهيل، قد باشر مهام عمله منذ تدريب المنتخب اول من أمس، خلفاً للمشرف السابق عبدالله صالح الذي استقال من منصبه.

اتحاد الكرة يُوفر 5000 تذكرة لجماهير الأبيض في لقاء الافتتاح

أعلن اتحاد كرة القدم، عن توفير 5000 تذكرة مجانية لجماهير المنتخب في مباراة الافتتاح التي ستجمعه مع نظيره البحريني، وتقام 5 يناير المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي، إن التذاكر سيتم توزيعها على الجماهير من مختلف أنحاء الإمارات بالتنسيق مع لجنة شؤون الجماهير التي تواصل عقد اجتماعاتها التنسيقية مع رؤساء روابط أندية الدولة والأندية الاجتماعية والجاليات التي تعيش في الإمارات.

وقال رئيس لجنة شؤون الجماهير عبدالقادر حسن، إن اللجنة حددت في اجتماعها الذي عقد أمس، بمقر الاتحاد بدبي، بحضور منصور الحربي عضو اللجنة، وسامي الهامور منسق عام الجماهير، ورؤساء الروابط، نقاط تجمع الحافلات التي ستنقل الجماهير من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب الوقوف على احتياجات الجماهير من أدوات تشجيعية وقمصان المنتخب وأعلام الدولة.

وأكد أن اللجنة قامت بالتنسيق مع روابط المشجعين والجاليات والجامعات والمؤسسات والشركات لتوفير الدعم المعنوي للمنتخب في المشاركة القارية الكبرى، مؤكداً ضرورة ظهور الجماهير بصورة حضارية تليق باسم الدولة خلال بطولة كأس آسيا، ولإنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

الجدير بالذكر أن نقاط تجمع الحافلات وموعد تحركها إلى استاد مدينة زايد الرياضية، سيتم الكشف عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد الكرة قريباً.

من جهتها، تُنظم لجنة الشؤون المجتمعية باتحاد الكرة الأحد المقبل بمقر الاتحاد بدبي، ورشة بعنوان نبض الجماهير، بحضور رئيس الاتحاد المهندس مروان بن غليطة وأعضاء مجلس الإدارة ووسائل الإعلام، حيث سيتم خلال الورشة تبادل الأفكار وطرح مجموعة من المبادرات الجديدة لدعم المنتخب الوطني في كأس آسيا.