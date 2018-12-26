4 فعاليات رياضية حصلت على تصنيف 5 نجوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج نظام تصنيف الفعاليات الرياضية في دبي أربع بطولات بالتصنيف الأعلى (5 نجوم)، وحصلت عليها فعاليات كأس دبي العالمي للخيول، وبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، والألعاب الحكومية.

ونالت 159 فعالية أخرى تصنيف أربع نجوم، و25 فعالية تصنيف ثلاث نجوم.

وشهد نظام تصنيف الفعاليات نمواً كبيراً في مختلف جوانبه خلال ثلاث سنوات فقط، حيث بلغ عدد المنظمين المسجلين في النظام في النسخة الرابعة 430 منظماً، مقابل 418 منظماً في النسخة الثالثة، و172 منظماً في النسخة الأولى.

وشهدت النسخة الرابعة من النظام نمواً في عدد المشاركين الذي زاد على مليون و100 ألف مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات، إضافة إلى أكثر من 750 ألف متابع لفعاليات النسخة الأولى من مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30x30، علماً بأن عدد المشاركين في الفعاليات المسجلة في النسخة الثالثة للنظام كان 465 ألفاً.

ويتم الحصول على المعلومات الخاصة بتقييم كل فعالية من خلال الأجوبة عن 81 سؤالاً حول مختلف جوانب التنظيم، 54 منها موجهة إلى مُنظِّم الفعالية، ويشكل وزن إجابتها 66% من النتيجة النهائية، و13 سؤالاً موجهة إلى الجمهور، ويشكل وزن إجابتها 16% من النتيجة النهائية، و14 سؤالاً لفريق المختصين الذي يشكله مجلس دبي الرياضي، ويبلغ وزن إجابتها 18% من النتيجة النهائية.