«ليوا الرياضي» يتكفل بشحن سيارات المغامرين من السعودية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي ليوا الرياضي عن تحمّله نفقات شحن سيارات كل المشاركين من المملكة العربية السعودية، في بطولات الاستعراض الرملي، في مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب، الذي ينطلق بعد غد.

وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً وضخماً من محترفي الاستعراض الرملي من السعودية، حيث عبّر محمد المخيني، أحد نجوم هذه الرياضة، عن شكره الكبير لنادي ليوا الرياضي، وقال المخيني: «مبادرة رائعة جداً، ونشكر القائمين في النادي، الفكرة جميلة ووفرت عناءً كبيراً على كثير من المتسابقين، واختصرت كثيراً من الجهد والأمور الفنية التي تتعلق بنقل السيارات الخاصة بالاستعراض إلى منطقة تل مرعب، وفيها مراعاة أيضاً لكل المتسابقين والمشاركين في الحدث العالمي».

من ناحيته، وجّه المتسابق عبدالله خالد المحيميد، الشكر إلى القائمين على الرياضة في الإمارات، وقال: «هو أمر ليس مستغرباً على أشقائنا في الإمارات، ونحن منهم وهم منا في كل شيء، دائماً ما يبهجنا نادي ليوا بما يقدمه من مبادرات في كل موسم، وجاءت هذه الفكرة كي تلقى فرحة عارمة في أوساط الشباب السعودي المشارك في الاستعراض الرملي في مهرجان ليوا تل مرعب 2019».