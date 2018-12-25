سالم عبدالرحمن يشارك في كأس الملك سلمان للشطرنج بروسيا

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توجه لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، أمس، إلى روسيا للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع، على كأس الملك سلمان، التي ينظمها الاتحاد الروسي للعبة وتنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى 31 الجاري بمدينة سانت بطرسبورغ.

ويتنافس أبطال العالم والمصنفون الأوائل الذين يصل عددهم إلى 300 لاعب شطرنجي حول العالم في السريع والخاطف، في مقدمتهم بطل العالم النرويجي كارلسن على مليون دولار جوائز البطولة.

وتأتي مشاركة سالم عبدالرحمن في البطولة برعاية طيران الإمارات، الذي دخل رقعة الأذكياء بقوة بعدما قام برعاية بطولة العرب الفردية الأخيرة التي استضافتها الإمارات.

ويحتل لاعبنا المركز 37 في الترتيب العام في البطولة برصيد 2682 نقطة، من بين 196 لاعباً في القائمة، ويرافقه في البطولة، عضو مجس إدارة الاتحاد، عبدالله عبدالرحمن الحوار، كإداري للبعثة.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الشطرنج حسين الشامسي، أن: «وجود سالم عبدالرحمن وسط هذه الكوكبة من نجوم العالم يضع اسم الإمارات في الواجهة، وهو ما نعمل عليه من خلال خططنا وبرامجنا أن نصل إلى البطولات الخارجية وتمثيل الوطن، وننتظر أن يكون لدينا أكثر من لاعب في البطولات المقبلة، كما نتطلع إلى أن يقدم سالم المستوى المأمول في البطولة والظهور بالشكل الذي يجعلنا نفتخر».