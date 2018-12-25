مدرب كاشيما: مستوى كايو تطور كثيراً.. ونرغب في استعادته

المصدر: معاذ كمبال ــ أبوظبي

قال مدرب فريق كاشيما انتلرز الياباني، جوو أويوا، الذي شاهد نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم من مقاعد الإعلاميين في استاد مدينة زايد الرياضية، إن مستوى لاعبهم السابق والحالي لفريق العين، البرازيلي كايو لوكاس، تطور كثيراً مما كان عليه خلال الفترة التي كان يلعب فيها مع كاشيما، وأنهم يفكرون جدياً في استعادة خدماته من جديد ليكون داعماً حقيقياً لهم في البطولات المحلية في اليابان ومشوار المحافظة على لقب دوري أبطال آسيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العين تأثر بدنياً أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، خصوصاً في الشوط الثاني.

وأكد أويوا أن المستوى الذي قدمه اللاعب البرازيلي كايو لوكاس لم يكن مستغرباً منه، لأنه يمتلك تلك الإمكانات التي تفجرت مع فريق العين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لست مندهشاً بما قدمه كايو في هذه البطولة، فهو يمتلك إمكانات كبيرة، وكان من الصعب على إدارة كاشيما الموافقة على انتقاله إلى العين، لكن لم يكن لديهم أي خيار للوقوف أمام رغبته في خوض تحدٍ جديد بعد المواسم التي قضاها في الدوري الياباني».

وقال مدرب كاشيما إنهم في حال سنحت لهم الفرصة لاستعادة اللاعب إلى صفوف الفريق فلن يترددوا على الإطلاق، وقال: «بالتأكيد نرغب في استعادة خدماته، ولكن أعتقد أن الأمر سيكون صعباً عملياً، خصوصاً بعد تألقه في كأس العالم للأندية، لأن هذا سيجعل أنظار العالم تتجه نحوه، كما أن نادي العين بالإمكانات المالية التي تتوافر له لن يفرط في خدماته».

وأكد الياباني جوو أويوا أن تحليله للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين العين وريال مدريد يوضح أن فريق العين كان الأفضل في الشوط الأول، لأنه دخل اللقاء وقد كسر لاعبوه حاجز الرهبة من الفرق العالمية، بعد الانتصارات على تيم ولنغتون النيوزلندي، والترجي التونسي، وريفير بليت الأرجنتيني، بينما تأثروا بدنياً في الشوط الثاني الذي شهد استقبالهم ثلاثة أهداف.

وأثنى جوو أويوا على مدرب فريق العين زوران، وأكد أنه مدرب محنك، خصوصاً أنه يجيد قراءة منافسيه بالطريقة الصحيحة، ويضع الخطط وفق إمكانات لاعبيه، وقال: «زوران مدرب قدير، وهو من أسهم في وصول الفريق إلى المباراة النهائية، وشاهدت مباراتهم أمام الترجي التونسي وريال مدريد، وفي كلتا المباراتين كان جيداً، والخسارة أمام الريال برباعية لا تقلل من مكانته».

ولم يفوت مدرب كاشيما انتلرز فرصة الإشادة بحارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، وأكد أنه كان كلمة السر في انتصارات العين في المباريات الثلاث الماضية، وقال: «أعتقد أن هذه البطولة منحته ثقة كبيرة بنفسه، ويمكن أن تساعده على مواصلة التألق خلال مشواره مع منتخب الإمارات في كأس آسيا، وعموماً هو حارس متمكن، ويعطي الثقة لخط الدفاع لمساندة الهجوم».

كما أشاد المدرب بالأداء الذي قدمه مواطنه توسكاسا شيوتاني مع فريق العين، وتسجيله لهدف الفريق الوحيد في شباك ريال مدريد، وقال: «شيوتاني مدافع صلب، ولا تحتاج لأكثر من دقيقة لتعرف ذلك، ويعلب بحماس كبير، وقد ساعد الفريق على الفوز في المباريات السابقة، وأعتقد أن على مدرب المنتخب الياباني إعادة النظر في إمكانية استدعائه لنهائيات كأس آسيا».

جوو أويوا:

• «زوران مدرب محنك ويجيد قراءة منافسيه بالطريقة الصحيحة».

• «خالد عيسى حارس متمكن ويمنح المدافعين الثقة لمساندة الهجوم».