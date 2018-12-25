طرح ملابس كأس آسيا 2019 للجمهور في «لولو هايبر ماركت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدء طرح المنتجات الرسمية لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، ابتداءً من اليوم، والتي تتنوع بين مختلف المنتجات التي ترتبط بكرة القدم والبطولة، وتلبي جميع أذواق عشاق كرة القدم والمستهلكين من مختلف الأعمار، وبما يتماشى مع شعار البطولة في «جمع آسيا معاً».

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو وبندسور جون: «تلعب المنتجات دوراً أساسياً في إشراك الجمهور بالرياضة، ورفع الوعي تجاه جميع المسابقات الرئيسة. وقد راعينا - خلال تصميم مجموعة منتجات بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 - التنوع قدر الإمكان، لمنح جماهير جميع الفرق الفرصة ليكونوا جزءاً من البطولة».

وستتوافر المنتجات لعشاق كرة القدم في عدد من أفرع لولو هايبر ماركت، المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات، كما ستتوافر المنتجات في جميع الملاعب الثمانية، التي تستضيف مباريات البطولة الـ51، في: أبوظبي ودبي والعين والشارقة.

تقام بطولة كأس آسيا في الفترة من 5 يناير إلى الأول من فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى، حيث تخوض الفرق خلالها 51 مباراة على أرض ثمانية ملاعب، موزعة على أربع مدن، هي: أبوظبي والعين ودبي والشارقة.

من جانبه، قال مدير البطولة، عارف حمد العواني: «تشكل بطولة كأس آسيا حدثاً مميزاً، يجمع منتخبات القارة تحت شعار لنستقطب آسيا معاً، وتعتبر هذه النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات نسخة تاريخية»، مضيفاً: «تواكب هذه المنتجات التذكارية أهمية الحدث، لتمنح الفرصة للجماهير من مختلف الدول المشاركة، لتدوين ذكريات أجواء البطولة، ورحلتهم لدعم منتخبات بلادهم، والاحتفاء بأكبر حدث رياضي في القارة الصفراء».

وصممت مجموعة المنتجات بشكل فريد، لتمثل جميع الفرق الـ24 المشاركة في البطولة، وتتضمن المنتجات قمصاناً وقبعات وأوشحة وسلاسل مفاتيح، فضلاً عن أغطية للهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ونسخ محدودة من تميمتي البطولة منصور وجراح.