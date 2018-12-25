وديّة المنتخب مع الكويت على استاد آل مكتوم «مغلقة»

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم أن مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره الكويتي، الجمعة المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في آخر تجارب الأبيض قبل خوض نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، ستكون مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وكشف اتحاد الكرة في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن «المباراة ستكون مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام لاختبار جاهزية الملعب قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019».

وكان الجمهور ووسائل الإعلام يعوّلون على حضور هذه المباراة للوقوف على استعدادات المنتخب، كونها آخر بروفة ودية له قبل ظهوره المرتقب أمام نظيره المنتخب البحريني في الخامس من الشهر المقبل في افتتاح مباريات البطولة، إذ سيلعب الأبيض ضمن المجموعة الاولى إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

وأجرى المنتخب، مساء أول من أمس، تدريبه بعد عودته للتجمع مجدداً عقب راحة قصيرة لمدة 48 ساعة منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني للاعبين، وشارك في التدريب 16 لاعباً من أصل 23، إذ سيلحتق لاعبو العين السبعة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية بالتدريبات اعتباراً من اليوم، بعدما منحهم الجهاز الفني راحة قصيرة عقب فراغهم من المشاركة مع فريقهم العين في كأس العالم للأندية التي أسدل الستار على منافساتها السبت الماضي في أبوظبي، ووصل العين خلالها للمباراة النهائية.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب أن معسكر المنتخب الحالي في دبي سيستمر حتى الثاني من يناير المقبل، حيث ستنتقل الى ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في أبوظبي.

وضمت القائمة النهائية الرسمية لكأس آسيا اللاعبين: علي خصيف وفارس جمعة، وعلي مبخوت، وخلفان مبارك، وخليفة الحمادي (الجزيرة)، وليد عباس، وماجد حسن، وأحمد خليل، وإسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، خليفة مبارك غانم، ومحمود خميس، (النصر)، خميس إسماعيل، وعلي سالمين (الوصل)، سيف راشد (الشارقة)، محمد حسن الشامسي، وإسماعيل مطر (الوحدة)، خالد عيسى، وإسماعيل أحمد، ومحمد وأحمد وريان يسلم، وعامر عبدالرحمن، وبندر الأحبابي، ومحمد عبدالرحمن (العين).

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري، في تصريحات صحافية، أن المنتخب دخل المرحلة الحاسمة لإعداده لكأس آسيا، مشدداً على أن الجميع يعملون على قلب رجل واحد لضمان تجهيز المنتخب بالشكل الأفضل، بما يلبي طموحات الجهمور الإماراتي، مطالباً الجميع بالوقوف بقوة خلف المنتخب ودعمه، معتبراً أن الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق العين بوصوله للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد سينعكس بصورة إيجابية على لاعبي المنتخب.

وقال بن هزام: «الإنجاز الذي حققه العين يظهر أنه لا مستحيل في كرة القدم، وأنها تعترف فقط بالعطاء في الملعب».

وكشف بن هزام عن وجود تنسيق بين إدارات الاتحاد كافة بقيادة الأمانة العامة في مسألة حشد الجمهور خلف المنتخب، وتقديم التسهيلات اللازمة بدءاً من توفير التذاكر والإعلان عنها بواسطة الموقع الرسمي لاتحاد الكرة وصولاً الى الكيفية التي تمكن الجمهور من الحصول عليها، إضافة لبقية الترتيبات المتعلقة بمواقع الحافلات التي تقل الجمهور من والى الملاعب عبر أشخاص محددين بأرقام هواتفهم، مؤكداً أن روابط مشجعي الأندية في حال انعقاد دائم للاجتماعات مع اتحاد الكرة لوضع الترتيبات التي تضمن حشد أكبر عدد من الجماهير خلف المنتخب.

وتقدم الأمين العام لاتحاد الكرة بالشكر لرجال الأعمال الذين تكفلوا بشراء تذاكر للجمهور لحضور مباريات المنتخب، واصفاً هذه المبادرة بأنها غير مستغربة من رجال المال والأعمال، مؤكداً أنهم دائماً يجدونهم داعمين ومساندين للمنتخب في مختلف المناسبات.

وقال بن هزام: «نحن في اتحاد الكرة نشكر رجل الأعمال عيسى بن حيدر على هذه المبادرة الوطنية، وسنقوم بدورنا خلال اليومين المقبلين بالإعلان عن عدد التذاكر المتوافرة بواسطة الاتحاد، وكذلك رجال الأعمال».

معسكر المنتخب

الحالي في دبي

سيستمر حتى

الثاني من يناير

المقبل.