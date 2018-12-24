أحمد علي ينضم إلى تدريبات الوحدة اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

ينضم، اليوم، إلى تدريبات فريق الكرة بنادي الوحدة، مهاجم الفريق الجديد أحمد علي، المنتقل إليه من الظفرة، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

وقال مصدر بنادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم» إن اللاعب وقع عقده مع الوحدة أمس، لمدة ثلاث سنوات، بعد أن قام بإنهاء كل تفاصيل التعاقد مع إدارة شركة كرة القدم النادي، وبعد الحصول على مستحقاته المتبقية من ناديه الظفرة.

وأضاف: سيشارك أحمد علي في تدريبات العنابي اعتباراً من اليوم الإثنين، تحت قيادة المدير الفني الهولندي تين كات، استعداداً للقاء الإمارات في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي.

وبدأ أحمد علي، (29 عاماً)، مسيرته الكروية في نادي الوحدة، واستمر معه إلى أن صعد إلى الفريق الأول، ثم انتقل إلى اللعب في نادي بني ياس حتى الموسم قبل الماضي، ومنه إلى الظفرة لمدة موسمين، قبل أن يدخل الوحدة معه في مفاوضات من أجل العودة إلى ناديه السابق.

من جانب آخر، ذكر موقع نادي انطاليا سبور التركي، أن لاعب وسط الفريق وصانع ألعابه البلجيكي دانيلو كامبوس، (28 عاماً)، قد وقع عقداً مع نادي الوحدة لمدة ثلاث سنوات، ونشر الموقع صورة اللاعب وهو يحمل قميص نادي الوحدة.

ولم يتضح بعد اللاعب الأجنبي الذي سيتم الاستغناء عنه في الوحدة لقيد كامبوس بدلاً منه، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.