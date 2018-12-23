«طلاب الخالدية» يظفر بكأس آل مكتوم في كرنفال شادويل للخيول العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز الجواد «طلاب الخالدية» العائد لإسطبلات الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بكأس آل مكتوم للجياد العربية الأصيلة، ضمن فعاليات كرنفال مزارع وإسطبلات شادويل على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، بميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز في العاصمة السعودية الرياض، أول من أمس.

ورغم ظهور رفيقه بالاسطبل «مزيد الخالدية» بمستوى رائع وجاهزية، فإن «طلاب الخالدية» بإشراف الخبير مطلق بن مشرف وقيادة الفارس البنمي كاميلو أوسينا، كان حاضراً في الموعد الكبير وتخطى منافسه في ربع الميل الأخير، ومضى إلى فوز ساحق يليق به كبطل لسباق الفئة الأولى دبي كحيلة كلاسيك، ليتفوق بفارق أربعة أطوال عن رفيقه الذي قنع بالمركز الثاني بقيادة الفارس السعودي محمد الدهام، فيما حل «منتصر الخالدية» لمربط عذية بإشراف فيل كوينغتون وقيادة أليكس مورينو ثالثاً بفارق مماثل. البطل أنهى السباق الذي امتد على مسافة 9 فيرلونغ في زمن جيد بلغ 2.01.50 دقيقة.

وشهد السباق الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ميرزا الصايغ، والوزير المفوض مستشار رئيس البعثة في سفارة الدولة بالرياض، سالم إبراهيم النقبي، ورئيس الإتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة فيصل الرحماني، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الجائزة، ومدير مزرعة الخالدية، وعدد من المسؤولين والملاك والمدربين.

ودخلت الفرس الدولية المميزة «شموس عذبة» تاريخ جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيل العربية بأن ظفرت بجائزة أول سباق للجائزة في ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز (كأس مزرعة ديرنزتاون)، حيث برعت في الأداء واستعرضت قدراتها الفائقة لتكسب كما يحلو لها.

وبإشراف مدربها البريطاني فيل كولينغتون وقيادة الفارس البنمي أليكس مورينو، لم تجد هذه الفرس صعوبة تذكر في حسم السباق المخصص للأفراس فقط والممتد على مسافة 1400 متر لصالحها، لتعبر خط النهاية وحيدة بفارق خمسة أطوال عن رفيقتها «هنوف الخالدية».