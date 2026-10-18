قرقاش: زيارة خالد بن سلمان تجسد عمق ورسوخ العلاقات الإماراتية السعودية

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولقاءه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تؤكد عمق العلاقات الإماراتية السعودية ورسوخها. وأضاف قرقاش في تدوينة على منصة "إكس": "فأمننا ومصيرنا مشترك، وشراكتنا من ركائز استقرار الخليج وازدهاره، وحكمة القيادتين وصدق المواقف في الشدائد أبلغ رد على كل رهان بخلاف ذلك".