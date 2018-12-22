كايو: مستعد لـ «الموت على أرضية الملعب» لنفوز على ريال مدريد

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تعهد لاعب فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس بتقديم أداء استثنائي، ومواصلة إبهار العالم مع «الزعيم»، بعد أن صنع لاعبو الفريق تاريخاً كبيراً في المباريات السابقة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك حين يصطدم «الزعيم» بالعملاق الإسباني فريق ريال مدريد اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في المباراة النهائية، وقال إن مواجهة فريق بحجم الـ«الميرينغي» في النهائي يجعلهم يشعرون بالفخر على ما قدموه في المباريات السابقة، وأكد «مستعد للموت على أرضية الملعب لنفوز على ريال مدريد، ويتوج العين باللقب العالمي الكبير»، في دلالة على مدى تحفزه وجاهزيته لمقارعة أفضل نادٍ في العالم.

وأكد اللاعب البرازيلي لـ«الإمارات اليوم» أن عليهم دخول المباراة النهائية بالروح نفسها التي خاضوا بها لقاء ريفر بليت الأرجنتيني في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي، «علينا أن نواصل تقديم الأداء القوي نفسه الذي ظهرنا به في مباراة ريفر بليت، الفريق قدم في تلك المباراة 500% من الجهد في سبيل كتابة التاريخ، أنا مستعد حتى للموت في أرضية الملعب من أجل العين حتى نحقق الفوز على الريال».

وقال لاعب فريق العين إنه متحمس لخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد، وتابع: «بالتأكيد أنا متحمس جداً لخوض هذه المباراة المهمة بالنسبة لينا في مواجهة فريق عريق بحجم الريال، نحن ندرك أنها مباراة صعبة للغاية، ولكنني سأقدم أفضل ما لدي في هذه المباراة، من أجل أن نحقق التطلعات، ونتمنّى أن نحظى بمساندة من جماهيرنا على غرار المباريات السابقة».

وعما إذا كان يتوقع أن يسجل في شباك حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا كما سجل في المباراة الماضية في شباك ريفر بليت، قال: «أنا سعيد لأنني أوفيت بوعدي الذي قطعته من قبل بأنني سأسجل في شباك ريفر بليت، لا أريد أن أقول أنني سأسجل في شباك الريال ولكن (مستخدماً كلمة إن شاء الله)، بالنسبة لي مهمتي داخل الملعب هي مساعدة الفريق على تحقيق الفوز، وبالتأكيد ليس هنالك أحد لا يتمنّى أن يزور شباك ريال مدريد».

وتعليقاً على سؤال حول اهتمام الإعلام البرازيلي به، خصوصاً في ظل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع أبناء جلدته، وفي مقدمتهم الثنائي مارسيلو وكاسيميرو، قال: «كما قلت لك بالنسبة لي سأعمل على تقديم أفضل أداء في هذا اللقاء المهم، ستكون مباراة قوية بكل تأكيد، المواجهة ستطلب منا الكثير من الاجتهاد، أتمنّى أن نكون الفريق الفائز في النهائي».

وأكد كايو أنه كان سيمنح مدرب فريقه، الكرواتي زوران ماميتش، النصائح في حال كانوا سيواجهون فريقه السابق فريق كاشيما انتلرز في مباراة النهائي، وقال: «بالتأكيد كنت سأعطيه كل ما أعرف من معلومات عن فريقي السابق، أنا لاعب محترف وكنت أيضاً سأبذل جهدي في سبيل قيادة فريقي الحالي على حساب الفريق السابق الذي أدين له بالكثير لما أنا عليه حالياً».

- المهاجم البرازيلي قدم مستوى استثنائياً في البطولة العالمية، وأسهم بشكل كبير في وصول «الزعيم» إلى المباراة النهائية.

- كايو قال إنه أوفى

بوعده بالتسجيل في

شباك ريفر بليت

ويتمنّى أن يزور شباك

حارس الملكي تيبو

كورتوا اليوم.