المصدر: الامارات اليوم

مدرب

ذكر «راديو 890» الأوروغوياني أن أحد أندية المحترفين، دخل في مفاوضات مع المدرب الأوروغوياني، دييغو لوبيز، لتولي تدريب الفريق، خصوصاً بعد قيادته بينارول للفوز بلقب الدوري الأوروغوياني.

تذاكر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة الترويج لتذاكر نهائي كأس العالم للأندية بأسعار باهظة، ولجأ المعلنون إلى استغلال الطلب على التذاكر برفع أسعارها أضعافاً مضاعفة، في وقت أكدت اللجنة المنظمة نفاد التذاكر.

صفقة

منحت إدارة أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي، مدرب الفريق الضوء الأخضر لإتمام صفقة التعاقد مع لاعب محلي خلال الانتقالات الشتوية، إذ رصدت مبلغاً ماليا مقدراً لهذا الأمر، للحفاظ على النجاحات الأخيرة.

قضية

مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية، كان من المفترض أن يتم التحقيق معه عقب اتهامات خطيرة طالته، أخيراً، لكنه أصبح هو من يحقق مع أطراف أخرى في إطار قضية الاتهامات الشهيرة.

مكافأة

خصص اتحاد الكاراتيه مكافآت لمدربي الأندية الذين ينجحون في تقديم مواهب تدعم المنتخبات من أبناء المواطنات والمقيمين، كما سيمكن للمدرب المتميز مرافقة لاعبيه في المعسكرات والبطولات.

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