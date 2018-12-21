سباق «بلومبرغ سكوير» للجري يقام 13 فبراير في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد دبي شهر فبراير المقبل إقامة سباق بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع، المخصّص لموظفي كبرى شركات الأعمال في دبي، والذي سيقام يوم 13 من الشهر نفسه، حيث تتوقع اللجنة المنظمة إقبالاً كبيراً على التسجيل في سباق النسخة المقبلة، التي ستخصص 25% من ريعها (رسوم التسجيل) لمصلحة الأعمال الخيرية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي يحتضنه مركز دبي المالي العالمي، ما يزيد على 1000 مشارك من مختلف شركات المال والأعمال، وجميعهم سيتنافسون للظفر بلقب «أسرع شركة في المدينة». ويهدف السباق إلى تعزيز بناء الفرق، والتشجيع على أسلوب العمل الصحي، وتمتين الروابط بين زملاء العمل.

ويتنافس المشاركون على مسار يمتد إلى مسافة ميل واحد، مروراً بمبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي المتميز. وللمرة الأولى سيجري المتسابقون بمحاذاة «جيت أفنيو»، بتجربتها الجديدة في عالم التسوق والأزياء، التي تربط جميع المباني ببعضها داخل مركز دبي المالي العالمي. وترعى «بلومبرغ»، الشركة العالمية الرائدة في مجال معلومات وأخبار المال والأعمال، الحدث منذ انطلاقته الأولى في قلب منطقة الأعمال في لندن عام 2007. ومن المقرر أن يقام السباق في 12 مدينة أخرى حول العالم بحلول 2019، على أن يستهل بمدينتي باريس ومومباي، وستشهد السباقات مشاركة مجموعة متنوعة من الشركات في كل مدينة، بحيث يتسنى لموظفي تلك الشركات التعارف والتواصل وتوطيد علاقات الصداقة خارج بيئة عملهم.

ويتكون الفريق من 10 عدائين، وسيعلن الفائز بعد تحديد الفريق صاحب أسرع زمن تراكمي في دورات السباق العشر لمسافة ميل واحد (1.6 كم). ومن أبرز شركات دبي المشاركة في السباق «إتش إس بي سي، باركليز، نايت فرانك، يو بي إس، جي بي مورغان، وبرايس ووترهاوس كوبرز».

1000

من الموظفين

يتوقع مشاركتهم

في السباق الذي

يتنافسون فيه على

لقب «أسرع شركة

في المدينة».