اللجنة المنظمة تعلن رسمياً بيع جميع تذاكر نهائي المونديال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية، أمس، أن تذاكر النهائي المنتظر بين فريق العين وريال مدريد الإسباني غداً على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي نفدت بالكامل.

وقال مدير التسويق والاتصال في اللجنة أحمد القبيسي في تصريحات صحافية، إن هذا الأمر لم يفاجئ المنظمين، خصوصاً أن النسخة الحالية حطمت العديد من الأرقام القياسية جماهيرياً وفنياً.

وقال في تصريحات صحافية: «البطولة حققت قفزة نوعية على صعيد الأرقام، وفي قراءة سريعة للنتائج المسجلة حتى اليوم، تبدو هذه النسخة هي أنجح نسخة تنظمها الإمارات على أكثر من صعيد».

ومن الأرقام المميزة فنياً، تسجيل 24 هدفاً في 6 مباريات، بجانب تسجيل العين 8 أهداف في ثلاث مباريات، وحطم العديد من الأرقام الأخرى، بينها تسجيل أسرع هدف عن طريق أحمد محمد في مرمى الترجي، وأرقام أخرى.

بينما استغرق نجم الريال غاريث بيل 11 دقيقة لتسجيل أسرع هاتريك في تاريخ البطولة خلال مباراة كاشيما أنتلرز.