تايلاند تتصدّر بطولة فزاع للبوتشيا بذهبيتين وبرونزية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تختتم اليوم منافسات بطولة فزاع الدولية وبطولة العالم للبوتشيا، وذلك بإقامة منافسات اليوم الثاني في الزوجي والفرق، بعد ختام منافسات بطولة الفردي التي قادت الى صدارة تايلاند بميداليتين ذهبيتين وواحدة برونزية.

في المقابل، حققت كلٌّ من بريطانيا وهونغ كونغ ميدالية ذهبية، ونالت اليابان ميداليتين فضيتين، وواحدة لهونغ كونغ والبرتغال. بينما توزعت الميداليات البرونزية بواقع واحدة لكل من اليابان وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وأسفرت نتائج بطولة الفردي عن فوز كل من التايلاندي وتسانو هاتبراديت على الياباني تاكومي ناكومارو 8-2 في فئة Bc1 ونال الذهبية، كما فاز اللاعب التايلاندي سينغامبا على الياباني سوغيمورا 9-2، ونال الميدالية الذهبية في فئة Bc2. بينما فاز البريطاني دانيل ميشيل على البرتغالي افيلينو اندرادا 5-2 ونال الميدالية الذهبية لفئة Bc3.

وفاز لاعب هونغ كونغ، كوان هانغ وونغ، على مواطنته وزميلته واي فيفيان 4-1، ونال الميدالية الذهبية في فئة Bc4. وفي منافسات تحديد صاحب الميدالية البرونزية فاز اللاعب الكوري الجنوبي هيون سيوك على الكرواتي دافور كومار، بنتيجة 7-0 وحصل على الميدالية البرونزية لفئة Bc4، بينما فاز ببرونزية Bc3 الياباني كاشاكي بعد فوزه على البرتغالي جوسيه ماكيدو 4-2.