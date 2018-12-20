10 أرقام مذهلة لـ «الزعيم» في تاريخ مونديال الأندية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أبهر فريق العين العالم بأسره في مونديال الأندية، المقام حالياً في ضيافة الإمارات، واستكمل مسيرة الجزيرة الذي حلّ رابعاً في نسخة 2017، بل وصنع تاريخاً جديداً لكرة الإمارات على المستوى العالمي، وبات أول فريق يبلغ النهائي التاريخي.

ولم تتوقف مكاسب «الزعيم» عند التأهل التاريخي والمستحق، بل تعدّى ذلك إلى سجل حافل من الأرقام القياسية، التي انفرد بها في البطولة منذ انطلاقتها في 2000، وقبل عودتها مجدداً بعد خمس سنوات من التوقف.

ونجح بطل الإمارات في تسجيل أسرع هدف، وبات خالد عيسى أول حارس ينال لقب جائزة الأفضل مرتين متتاليتين، كما أصبح «البنفسج»، صاحب أشهر «ريمونتادا»، متفوقاً على باتشوكا المكسيكي، وغيرها من الأرقام التي نسردها في التقرير التالي.

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