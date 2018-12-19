ماجد حسن للجمهور: الأبيض لن يخذلكم في كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

تعهّد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وشباب الأهلي ماجد حسن، بتقديم اللاعبين كل ما عندهم، وتحمّل المسؤولية خلال الظهور المرتقب للمنتخب في كأس آسيا 2019 المقررة في الإمارات، خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، التي يستهل المنتخب مشواره فيها بلقاء نظيره المنتخب البحريني في مباراة الافتتاح، مؤكداً للجمهور الإماراتي أن المنتخب لن يخذله في هذ الاستحقاق القاري المهم، لاسيما أنه يقام في الإمارات.

وقال ماجد حسن في تصريحات صحافية: «بالنسبة لنا كلاعبين فإن استعداداتنا جيدة لهذا الحدث، ويفترض أن نكون جاهزين لهذا الاستحقاق القاري، ونعد الجميع بأن نكون على قدر المسؤولية، ولن نخذله».

ويعوّل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني كثيراً على عودة بعض الوجوه التي كانت غائبة عن صفوف المنتخب في الفترة الماضية، خصوصاً المهاجم أحمد خليل الذي تمثل عودته إضافة كبيرة للأبيض، لاسيما أن اللاعب بدأ يستعيد مستواه السابق رغم معاناته في الفترة الماضية من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع فريقه شباب الأهلي وكذلك مع المنتخب، وينتظر أن يصنع مع زميله علي مبخوت الفارق في خط هجوم المنتخب، إذ يركز زاكيروني كثيراً على جاهزية هذا الثنائي، إلى جانب أن عودة لاعب الجزيرة خلفان مبارك تمثل أيضاً مكسباً كبيراً للأبيض، نظراً للإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها اللاعب، ومن المتوقع إسناد بعض المهام اليه خلال البطولة الآسيوية، كونه صانع ألعاب مميزاً، خصوصاً أن طريقة لعبه قريبة من الاسلوب الذي يلعب به لاعب الهلال السعودي عمر عبدالرحمن، الذي يغيب عن المنتخب في كأس آسيا بداعي الإصابة، بعدما خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي.

وشدّد ماجد حسن على أهمية وقفة الجمهور ودعمهم للمنتخب، مطالباً بأن يكون الجميع على قلب رجل واحد خلف الأبيض في هذا الاستحقاق القاري المهم.

وأضاف: «نسعى كلاعبين من خلال التدريبات الحالية الى أن نكون في جاهزية تامة».

ويعسكر المنتخب حالياً في فندق ميدان بدبي، وتستمر تدريباته اليومية خلال المعسكر الحالي حتى الثاني من يناير المقبل، قبل ان تنتقل تدريباته الى ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات بأبوظبي التي ستستمر هناك حتى موعد انطلاقة البطولة الآسيوية.

ويسعى مدرب المنتخب زاكيروني، خلال المرحلة الإخيرة من برنامج الإعداد، إلى وضع اللمسات النهائية للاستقرار على التشكيلة المثالية وخطة اللعب، ويعول على المباراة الودية المرتقبة أمام الكويت يوم 28 الجاري في اختبار جاهزية لاعبيه، ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم للوقوف على المستوى الفني لكل لاعب.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته الحالية على ملعب ند الشبا في دبي بمشاركة 25 لاعباً، هم: علي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، محمد جمال، خليفة الحمادي (الجزيرة)، محمد مرزوق، وليد عباس، ماجد حسن، أحمد خليل، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، خليفة مبارك غانم، محمود خميس، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر)، سالم العزيزي، خميس إسماعيل، علي سالمين (الوصل)، سيف راشد، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة)، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد (الوحدة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، محمد خلفان المسماري (الفجيرة).

علي سالمين يحصل على راحة

منح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البيرتو زاكيروني، اللاعب علي سالمين راحة قصيرة، من التدريبات التي يؤديها المنتخب في معسكره الحالي بند الشبا في دبي، نظراً لتعرّضه لشد عضلي، فيما خضع كل من خليفة مبارك وإسماعيل الحمادي لتدريبات خاصة.