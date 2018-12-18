منتخب الكراسي المتحركة إلى الكويت للمشاركة في «خليجي السلة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت بعثة المنتخب الوطني لسلة أصحاب الهمم إلى الكويت، عبر مطار دبي الدولي، للمشاركة في بطولة الخليج التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وذلك في الفترة من 16 إلى 23 الجاري.

ويشارك منتخبنا الوطني بوفد قوامه ‬12 عضواً، بقيادة المدرب أحمد جاسم ومساعده خالد عبدالقادر عبده، وصفوان محمد غريب أخصائي علاج طبيعي، ومحمد صالح آل علي الحكم الدولي، إلى جانب 12 لاعباً من فرسان الإرادة والتحدي، هم: محمد هاشل الحبسي، محمد علي الحامد، عيسى أسلم الزبيدي، إبراهيم سالم الحمادي، جمال خليفة البدواوي، حبيب عبدالمجيد البلوشي، بدر عباس الحوسني، محمد أحمد الزرعوني، جاسم محمد النقبي، راشد أحمد الزيودي، وعبدالله الصريم.

وقام المنتخب بتحضيرات جيدة للبطولة، من خلال معسكر تحضيري داخلي بنادي الثقة للمعاقين. من جانبه، أكد مدرب المنتخب، أحمد جاسم، أن الاستعدادات لهذه النسخة من البطولة تختلف عن نظيرتها السابقة، لافتاً إلى أن فرسان الإرادة أقاموا تحضيرات جيدة، خلال فترة الإعداد.

وقال: «نتطلع إلى مركز في هذا المحفل الخليجي، ودائماً يسعى فرسان الإرادة للمنافسة في المركز الأول، وأقام المنتخب معسكراً داخلياً بمدينة الشارقة لمدة أسبوعين، ونأمل أن نجني ثمار فترة الإعداد السابقة، والتي من خلالها قمنا بإعداد خطط فنية جديدة، سيتم تحويلها على أرض الواقع أثناء منافسات البطولة».