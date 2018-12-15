انطلاقة قوية لبطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسط حضور واسع من الرياضيين والمتابعين للفرق الدولية، واللاعبين المحترفين الذين حضروا من مختلف دول العالم.

وتعد بطولة دبي الدولية من المحطات الرئيسة في أجندة اتحاد الجوجيتسو، ومن البطولات المهمة في مسيرة اللاعبين المحترفين فوق 16 عاماً، ضمن فئات الناشئين والبالغين والأستاذة، إذ تعد مشاركتهم في هذه البطولة فرصة لرفع مستوى التصنيف العالمي، وحجز مكان لهم على منصة التكريم في نهاية الموسم الرياضي 2018 - 2019.

من جهته، قال أمين عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار: «سعيد أن أكون اليوم جزءاً من هذا التجمع الشبابي الرياضي الكبير على أرض إمارة دبي، ومن المشرف أن أرى هذه الكوكبة من اللاعبين المحترفين، الذين حضروا من مختلف دول العالم للمشاركة بهذا الحدث الكبير، ما يعكس مكانة دولة الإمارات على خارطة هذه اللعبة من جهة، وأهمية هذه البطولة بالنسبة للاعبين على مستوى العالم من جهة ثانية».

وأضاف: «اتحاد الجوجيتسو نموذج رائع للتنظيم، والعمل الجاد الذي أثمر نجاحات كبيرة أثلجت الصدور على جميع المستويات، متمنين من الجميع تواصل العمل والإنجاز للوصول إلى العالمية».

بدوره، أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن «انعقاد هذه البطولة بنسختها السادسة في دبي، يؤكد المكانة التي باتت تتمتع بها الدولة في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية المختلفة، من بينها رياضة الجوجيتسو، التي نحتفي اليوم بتجمع وتنافس نجومها القادمين من مختلف أنحاء العالم».