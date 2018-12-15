شباب الأهلي يهزم الفجيرة بـ «رأسية قاتلة»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز شباب الأهلي على الفجيرة بهدف قاتل أحرزه سالمين خميس، أمس، في استاد الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، ليرفع الفائز رصيده إلى 25 نقطة مقابل 13 للفجيرة.

وكان التهديد الأول لشباب الأهلي عن طريق أحمد خليل، الذي سدد من ضربة ثابتة الى احضان الحارس (2)، كما أبعد سالمين خميس كرة خطرة من امام مرماه قبل ان يسددها الجزائري بن يطو، وكاد الفجيرة أن يتقدم بالهدف الأول من محاولتين عبر البرازيلي منديز الذي سدد الى الجدار (20)، والفرنسي عمر كوسوكو (24).

ونجح حارس الفجيرة صالح ربيع في حرمان شباب الأهلي هدفاً حقيقياً بعد تسديدة البرازيلي مارو دياز (28)، واستمرت هجمات الفريقين، لكنها كانت تصطدم بالدفاع خصوصاً التي كان يقودها البرازيلي لوفانور الذي كان مراقباً، وفي المقابل كانت هجمات الفجيرة التي قاد اغلبها محمد خلفان خطيرة، لكنها لم تصل الى الشباك لبسالة محمد مرزوق.

وتمكن حارس الفجيرة صالح ربيع من صد كرة هدف محقق (60)، بعد تسديدة من ضربة حرة مباشرة لعبها لوفانور، وتصدى لأخرى سددها البديل احمد عبدالله (73)، وأخطر منها سددها أيوفي (88)، قبل أن يسجل سالمين خميس هدف الفوز بكرة رأسية بعد مناولة عرضية (90).