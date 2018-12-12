المصدر: الامارات اليوم

عرض

ذكر «راديو يونيفيرسيداد» التشيلي، أن الفنزويلي يفيرسونسوتيلدو، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لافتاً إلى أن ناديه لا يمانع رحيله، خصوصاً أن إعارته إلى هواتشيباتو التشيلي تنتهي نهاية الشهر الجاري.

تكريم

نظم عدد من مشجعي الوصل، أمس، حفلاً تكريمياً، للاعب البرازيلي فابيو ليما، تقديراً لدوره مع «الإمبراطور»، ودعماً له بعدما تعرّض لبعض الانتقادات من بعض مشجعي «الأصفر»، إذ أبدى المشجعون ثقتهم بليما وقدرته على استعادة مستواه في الفترة المقبلة.

تصويت

طلب نادي الشارقة، عبر موقعه الرسمي، من جمهوره التصويت لمدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، وحارس الفريق عادل الحوسني، بعدما تم اختيارهما ضمن المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي، خلال نوفمبر الماضي، المخصصة من قبل لجنة دوري المحترفين.