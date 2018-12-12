انطلاق أطول سباق قدرة صحراوي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، في منطقة محمية المرموم الصحراوية، منافسات سباق «مِراس ألترا ماراثون المرموم 2018»، الذي يعدّ أطول سباق قدرة صحراوي في العالم، ويمتد لمسافة 270 كلم لمدة خمسة أيام متواصلة، في تحد فريد من نوعه، يجمع نخبة المتسابقين من مختلف دول العالم حتى 15 ديسمبر الجاري، ويقام الماراثون تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، بدعم من بلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). وشهد انطلاق السباق، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، وأعضاء اللجنة المنظمة للسباق.

وجاءت الانطلاقة لفئة 270 كلم بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين من أصحاب الإنجازات العالمية، وبحضور لافت لمتسابقين عرب وإماراتيين، حيث يشارك الإماراتيان أحمد الكثيري، وعلي المهيري، ومن المغرب رشيد المرابطي، وعزيزة راجي، ومن الأردن سلامة الأقرع.

وكان المتسابقون وصلوا، أول من أمس، حيث أقاموا الليلة السابقة للسباق في المعسكر الذي تم تهيئته لاستقبالهم، وتوجهوا فجراً نحو خط البداية الذي تزيّن بأعلام الحدث، إلى جانب وجود الخيل والهجن، التي انطلقت في المقدمة، في إشارة للمزج بين الرياضة والطبيعة في محمية المرموم الخلابة.

من جانبه، قال سعيد حارب، في تصريحات صحافية: «يمثل هذا السباق حدثاً فريداً على صعيد المدة الزمنية والمسافة المقطوعة، بوصفها الأطول على مستوى العالم في السباقات الصحراوية، لكن ما يميزه انه نجح في التأكيد على مكانة دبي على صعيد التنوّع في الأحداث الرياضية التي تنظمها على مدار العام، وإبراز وجهات سياحية جديدة يمكن للمقيمين والزوّار الاستفادة منها على مدار العام، من خلال ممارسة الرياضة في محمية المرموم».

5 معلومات حول السباق

1- يقوم كل متسابق باصطحاب الأطعمة المجففة الخاصة به والتكفل بعملية متابعة تغذيته بصورة خاصة، خلال الأيام الخمسة للسباق.

2- يتدرب المشاركون على مدار العام، لكنهم يكثفون تحضيراتهم لمدة شهرين بصورة يومية، قبل موعد انطلاقة هذا السباق تحديداً.

3- تم وضع نظام تتبع لكل متسابق، من أجل ضمان أمن وسلامة المشاركين، إلى جانب منح الجماهير الفرصة لمتابعة مجريات السباق إلكترونياً، ومعرفة ترتيب المتسابقين بصورة فورية.

4- سيتم تكريم صاحب أفضل نتيجة إماراتية، وأفضل نتيجة لكبار المواطنين.

5- تعدّ محمية المرموم الوجهة الأولى في المنطقة، التي تحتضن سباقاً صحراوياً لهذه المسافة الطويلة.